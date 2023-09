À ne pas manquer : l’exposition de Takashi Murakami à la galerie Gagosian au Bourget (93)

La galerie Larry Gagosian au Bourget (93) accueille actuellement et jusqu’en décembre 2023 une exposition monographique de l’artiste japonais Takashi Murakami : Understanding the New Cognitive Domain. Venez découvrir ou redécouvrir les œuvres du célèbre plasticien pour sa première exposition personnelle avec la galerie en France.

2023 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. Photo: Thomas Lannes Courtesy Gagosian

Takashi Murakami est né à Tokyo où il vit et travaille. L’artiste à l’origine des célèbres fleurs souriantes et colorées, est connu pour ses collaborations extravagantes et ses expositions frappantes. Les plus notables étant l’exposition Murakami Versailles au Château de Versailles en 2010 et Murakami : The 500 Arhats au Mori Art Museum de Tokyo en 2015. La galerie Gagosian expose ainsi cinq œuvres monumentales de l’artiste ainsi que plusieurs sculptures et des peintures en plus petit format. Ses nouvelles œuvres se hissent aux côtés de travaux plus anciens remontant à 2010.

Understanding the New Cognitive Domain présente une nouvelle peinture monumentale de Murakami, mesurant 23 mètres de long sur 5 mètres de haut. Murakami s’inspire du rideau de scène « iwai-maku » qu’il a réalisé pour le théâtre Kabuki-za de Ginza à Tokyo. Cette création, dévoilée au public fin 2022, a pour but de célébrer l’accession d’un acteur et producteur japonais de Kabuki au nom d’Ichikawa Danjuro XIII, Hakuen. Cette œuvre impressionnante est caractéristique du travail de Murakami avec un agglomérat de couleur et de paillettes, fait à l’acrylique.

Takashi Murakami combine de multiples sources et inspirations pour la confection de ses œuvres. Cette exposition présente, entre autres, son œuvre Dragon in Clouds – Indigo Blue créée en 2010, une réponse à l’œuvre Dragon and Clouds de l’artiste japonais Soga Shohaku du XVIIIe siècle. Pour cette peinture de grand format, il utilise une palette de couleurs restreintes de bleu et de blanc et des tourbillons graphiques pour évoquer le vol du dragon.

L’exposition comprend également une peinture inédite prenant la forme d’une frise chronologique dans laquelle Murakami utilise une esthétique évoquant la nostalgie de l’aspect pixélisé des graphiques informatiques des années 1980. Il s’inspire de l’œuvre Pay for Your Pleasure de Mike Kelley en incluant d’importantes figures de l’économie des derniers millénaires avec Adam Smith, Karl Marx, ou encore Elon Musk, plaçant ces figures sur une ligne temporelle aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Les emblématiques fleurs souriantes de Murakami sont bien présentes avec notamment une fleur de deux mètres d’envergure composée de néons arc-en-ciel.