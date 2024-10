À Vincennes, une plongée dans les coulisses des arts décoratifs de l’entre-deux-guerres

Amis du Musée des années Trente de Boulogne-Billancourt/ Association Paris Art Deco Society

Le 15 octobre 2024, la ville de Vincennes proposera un cycle de conférences en préfiguration du centenaire de l’Exposition internationale des arts décoratifs de 1925. Jean-Luc Dubreuil, spécialiste des arts décoratifs, reviendra sur les rapports complexes entre peinture et architecture publique dans l’entre-deux-guerres.

L’intervention de Jean-Luc Dubreuil s’intéressera aux enjeux et aux difficultés rencontrés par les artistes de cette époque. Il abordera notamment les tensions créatives entre peintres et architectes, ainsi que les contraintes imposées par les commanditaires publics. Les spectateurs pourront ainsi découvrir les coulisses de la création artistique et mieux comprendre les choix esthétiques qui ont façonné nos villes.

Cette conférence s’inscrit dans un cycle organisé par les associations Paris Art Deco Society et Art Deco de Reims, en partenariat avec les villes du Grand Est. Elle offre l’opportunité de redécouvrir un pan méconnu de l’histoire de l’art et de l’architecture.