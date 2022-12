Agata

Encore une énième pizzeria-trattoria, me diriez-vous ! Non, Agata est une pizzeria contemporaine, un lieu dédié aux plaisirs de la table. Située dans l’emblématique quartier de Saint-Germain-des-Prés, à quelques mètres de l’église éponyme, le restaurant est solaire avec beaucoup de luminosité et de gaité dans l’atmosphère. Des couleurs chatoyantes, des pots en terre cuite et des têtes siciliennes en céramique disposées ici et là rappellent que l’Italie est bien présente au menu.

En cuisine, et aux côtés du grand four à pizza bombé, un ancien d’Eataly, le chef John Damasco et un pizzaïolo natif de Naples, Gennaro Esposito, qui concoctent à eux deux des créations originales.

Coup de cœur pour certains antipasti : le classique, mais très finement tranché et bien assaisonné vitello tonnato (18 €) et la stracciatella (sur une fine tranche de pain, un peu de mozzarella de bufflone, du jambon de Parme et du pesto au basilic).

Ici, les pizzas ont des rebords bombés et aériens alors que le centre est bien garni. Au menu, les classiques, telles que la Margherita ou la Calzone. Vous pouvez choisir des pizzas plus originales (certes un peu plus chères, mais innovantes). La 4 fromages, chez Agata, est à base de Ricotta, de Provola, de Gorgonzola, de Taleggio et de Parmesan. Une autre pizza est à la crème de zucca (potiron), à la mozza de vache, viande séchée et Pecorino. D’autres sont à la pistache-mortadelle, pesto de pistaches ou crème de Pecorino et crémeux de truffe. Comptez alors entre 18 et 24 € pour celle à la truffe.

Agata a signé avec le pâtissier de renom Jeffrey Cagnes, qui propose des pâtisseries exclusives : baba au rhum et chantilly, tarte au citron avec huile d’olive, basilic, sablé aux amandes et noisettes, crémeux de citron vert et confit d’huile d’olive au basilic. Ces douceurs viennent compléter la carte des desserts signatures du restaurant : le Paris-Bronte (hommage clin d’œil à la ville emblématique des pistaches), composé de choux, ganache à la crème de pistache ; le biscuit Savoiardi goût espresso, amaretto, cacao ; et la panna cotta à la poire, parfumée à la fève de tonka, coulis de poire, crumble aux noisettes piémontaises et chips de poire.

Agata, 168 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris