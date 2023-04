Amours, haines et frais de notaire

Dans une première vie professionnelle, Cécile Guidot fut notaire. Aujourd’hui, virage à 180° elle vit de sa plume !

Elle qui a traité de nombreux dossiers en matière familiale ou immobilière a désormais délaissé cet univers feutré, où tant de vies se font et se défont pour se consacrer à raconter la vie des autres ; et elle a été certainement bien inspirée après ces années passées dans le notariat… Il faut dire qu’elle a dû en entendre des histoires en tant que spécialiste du droit de la famille ! Car quoi de plus romanesque que de raconter la vie des gens quand ils s’aiment, se détestent ou finissent par mourir…

Sa trilogie, intitulée : Les Actes, Les Volontés et Les Vanités, publiée aux éditions JC Lattès et aujourd’hui disponible au Livre de Poche, trace le destin de Claire Castaigne, notaire trentenaire, célibataire, tatouée, qui roule en moto et qui monte sur un ring afin d’évacuer la pression qu’elle subit au quotidien dans le nouvel office parisien qui vient de la recruter. À cette simple évocation de son profil, elle pourrait détoner dans cet univers gris où le costume 3 pièces et le tailleur jupe sont de rigueur. Et on ne parle pas des couleurs de cravates proscrites dans certaines études ! La provinciale a pourtant des envies de justice et de liberté, elle aime son métier pour l’aspect humain et le côté réflexion juridique,mais elle le reconnait également pour l’une ascension sociale qu’il lui offre.

Elle se bat au quotidien pour défendre ses clients entre volontés, actes légaux et justice sociale. Pourtant, son côté rebelle se fait de plus en plus entendre au fil des trois romans. Dans cette trilogie, la montée en puissance de Claire au sein de l’étude ne se fait pas sans froisser ses collègues, de la secrétaire au notaire assistant jusqu’à ses « patrons » ; il faut dire qu’il s’en passe de belles chez PRF Notaires Associés…

Ces opus se lisent d’une traite, car on veut connaître le destin de Claire et de ses clients. Comment se sortira-t-elle du piège tendu par Nicolas Boissière et Hector de Polignac ? Sa vie sentimentale finira-t-elle par se stabiliser, ou finira-t-elle par tout laisser tomber pour vivre de sa plume ? Cécile Guidot affirme dans son portrait à paraître à la Revue Droit et Littérature n°7 2023 que, dès le départ, elle savait comment finirait sa trilogie, le personnage de Claire étant très largement inspiré de sa vie passée et de son expérience dans le notariat.

Les Actes, Les Volontés et Les Vanités offrent une nouvelle vision du notariat à l’aune de la réforme Macron qui a permis à la profession de se moderniser et surtout d’ouvrir la profession à des profils plus atypiques… Toutefois, le cœur du notariat reste des histoires d’hommes et de femmes, riches ou moins riches, avec leurs faiblesses mais aussi quelques volontés… Ces dossiers qui traitent des affaires de famille vous saisissent et vous mettent au cœur des problématiques actuelles : familles recomposées, enfant adultérin, divorce difficile, polygamie. Au notaire de jouer ou déjouer les sorts des uns et des autres. Car à quoi sert un notaire, que fait-il toute la journée, qui sont ces personnes que l’on ne voit souvent qu’une, voire deux fois dans sa vie, guère plus…? Cette profession est entourée de mystère, voire d’indifférence en littérature. Hormis peut-être Balzac, personne ne s’est vraiment intéressé à cette profession alors que les dossiers qu’elle traite relève très souvent du roman… Il y a bien plus de secrets dans les familles que l’on ne l’imagine.

Cécile Guidot nous offre une plongée dans cet univers atypique avec une délectation certaine, les références littéraires qui parsèment le récit. La caricature veut qu’on ne voit dans un notaire qu’un officier public qui récolte les taxes pour l’État. Mais ces romans vous feront découvrir un tout autre univers. Et si l’officier ministériel n’a pas bonne réputation, cette trilogie vous fera (ou non) changer d’avis.

L’auteure lève le voile sur cette profession, et ses récits auront le mérite de nous faire rire, sourire et pleurer avec tous ces personnages hauts en couleur. Il règne comme une tristesse, une mélancolie dans tous ces êtres qui ont du mal à gérer leur carrière, et les parcours de vie de certains de leurs clients qui peuvent pendant longtemps résonner encore en eux. Mais les clients ne sont pas les seuls à avoir des secrets. D’autres plus illégaux trahissent certains destins…

Une lecture réjouissante au pays des notaires qui vous en apprendra autant sur l’être humain que sur cette profession.

Les Actes, Éditions JC Lattès, 19,90 €, 200 p.

Les Volontés, Éditions JC Lattès, 19,90 €, 300 p.

Les Vanités, Éditions JC Lattès, 20 €, 250 p.