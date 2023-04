Armide en majesté

Yvelines (78)

L’opéra royal de Versailles accueillera une nouvelle mise en scène d’Armide, opéra de Lully, du 11 au 14 mai.

François Berthier Château de Versailles

Armide raconte un épisode de la Jérusalem délivrée, du Tasse, dans lequel des chevaliers croisés s’opposent à la magicienne Armide, nièce du roi Hidraot. Parmi eux, Renaud, dont Armide va, contre son gré, tomber amoureuse. Commande de Louis XIV, l’œuvre est la dernière collaboration de Lully et de son librettiste Quinault.

Montée d’abord fin avril à l’opéra de Dijon, cette version de la tragédie lyrique par Vincent Dumestre et son Poème harmonique et Dominique Pitoiset pour la mise en scène, verra le rôle-titre incarné par Stéphanie d’Oustrac et celui de Renaud par Cyril Auvity, deux complices de longue date de Vincent Dumestre. Seront également présents, entre autres, Tomislav Lavoie est Hidraot, Marie Perbost, Eva Zaïcik et Virgile Ancely.

La distribution est également enrichie par la présence du chorégraphe baroque, Bruno Benne et de six danseuses et par la projection de vidéo d’Emmanuelle Vié le Sage, pour une mise en scène que le metteur en scène décrit ainsi à Diversions magazine : « Je serais plutôt dans une version dite un peu dystopique » !

Du jeudi 11 au dimanche 14 mai 2023

Opéra royal, Château de Versailles, Place d’Armes, Versailles (78)