Atmosphères à Courbevoie : quand les Hauts-de-Seine rêvent d’un avenir durable

Le festival Atmosphères, dédié aux questions du développement durable, revient pour sa 13e édition. À travers une approche alliant cinéma, arts et sciences, cet événement a pour vocation de susciter une réflexion sur l’avenir de notre planète.

Consacré aux enjeux de la transition écologique et sociale, le festival Atmosphères accueille, dans différents lieux de Courbevoie (92), un public nombreux. Avec une vision centrée sur l’utilisation de la culture comme levier pour favoriser la transition écologique, le festival s’appuie sur une programmation variée, accessible et reposant sur des bases scientifiques solides. Cette année, l’événement s’intéressera plus particulièrement au paradoxe de notre époque, marquée par de grandes avancées technologiques et scientifiques mais également par des défis écologiques et sociaux majeurs.

Parmi les points forts de cette édition, les participants pourront découvrir plus de 20 films en avant-première, fictions et documentaires. Les rencontres avec les équipes des films et des experts du domaine promettent des échanges enrichissants. Par ailleurs, des tables rondes, des conférences, des expositions et des ateliers offriront une immersion dans des thématiques actuelles, tandis que des soirées spéciales, comprenant spectacles et musique, rythmeront l’événement.

Les concours Nouveaux récits, les parcours scolaires, un parcours dédié aux entreprises et un village rassemblant divers acteurs du changement viendront compléter cette riche programmation.

En marge du festival, le parcours Entreprises se tiendra le 12 octobre. Cette journée vise à impliquer différents acteurs – des organisations aux étudiants – dans la transition écologique et sociale. Notons également la participation de Guillaume Meurice, humoriste et chroniqueur sur France Inter, qui sera le parrain artistique de cette édition 2023 et de Pauline Zarrouk, cosmologiste, sa marraine scientifique.