Au château de Versailles, le cheval en majesté à travers les arts

Jusqu’au 3 novembre 2024, le château de Versailles accueille une exposition d’envergure intitulée : « Cheval en majesté – Au cœur d’une civilisation ».

Archives Hermès (Paris)

Le château de Versailles accueille actuellement l’exposition intitulée : « Cheval en majesté – Au cœur d’une civilisation ». Celle-ci rassemble près de 300 œuvres provenant de prêts exceptionnels du monde entier, et explore l’importance du cheval dans la société, tant civile que militaire, du XVIe siècle jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale.

L’exposition propose un parcours en treize sections, dispersées dans plusieurs lieux emblématiques du Château de Versailles, dont les salles d’Afrique, le Grand Appartement du Roi, la galerie des Glaces, ainsi que les appartements de Madame de Maintenon et de la Dauphine. Chaque section met en lumière un aspect différent de la relation entre l’homme et le cheval à travers les siècles.

Des chevaux et des rois

L’une des sections phares de l’exposition est dédiée aux chevaux de prédilection des souverains et princes. On peut y admirer une série de portraits, parmi lesquels ceux des chevaux de Charles XI de Suède et des chevaux arabes de la reine Victoria. Ces œuvres témoignent non seulement de l’importance du cheval dans la vie des monarques, mais aussi de l’attachement personnel qu’ils avaient pour ces animaux.

Les festivités équestres, qui étaient centrales dans la vie des cours européennes, sont également mises à l’honneur. L’exposition présente des ornements de chevaux d’une somptuosité incroyable, reflétant le goût pour le luxe et l’apparat des nobles de l’époque. Ces pièces illustrent la manière dont les chevaux étaient intégrés aux cérémonies et spectacles royaux, symbolisant le pouvoir et la richesse.

Une autre section de l’exposition se concentre sur l’étude anatomique du cheval, un domaine qui a captivé de nombreux artistes et scientifiques. Des dessins de Léonard de Vinci et d’Andrea del Verrocchio sont présentés ensemble pour la première fois. Ces œuvres, prêtées par le Metropolitan Museum de New York et les collections royales anglaises, offrent un aperçu fascinant des débuts de l’anatomie équine.

L’exposition met également en avant l’architecture des écuries aristocratiques et royales des XVIIe et XVIIIe siècles. Ces constructions, à la fois utilitaires et symboliques, témoignent de l’importance accordée au cheval dans la société de l’époque. Les écuries étaient non seulement des lieux de travail, mais aussi des symboles de prestige et de pouvoir.

En couvrant une période allant du XVIe siècle jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale, l’exposition montre l’évolution de la place du cheval, qui passe d’un rôle central dans la vie quotidienne et militaire à celui de loisir et de sport. Ce changement radical marque la fin de la civilisation hippomobile, reléguant progressivement le cheval au domaine des loisirs.

The Metropolitan Museum of Art, Dist. GrandPalaisRmn / image of the MMA

« Cheval en majesté – Au cœur d’une civilisation » n’est pas seulement une exposition d’art et d’histoire, mais aussi une immersion dans une époque où le cheval était omniprésent et indispensable. À travers des œuvres variées et des sections thématiques, les visiteurs peuvent découvrir la richesse de la culture équestre et comprendre l’évolution de la relation entre l’homme et le cheval.