Autodrome de Linas-Montlhéry : 100 ans de vrombissements et d’innovations

L’Essonne célèbre un siècle de passion automobile. Jusqu’au 20 décembre, les Archives départementales plongent les visiteurs au cœur de l’histoire de l’Autodrome de Linas-Montlhéry, un circuit qui a vu naître de nombreux records et innovations. À travers l’exposition « Casque, moteur, départ ! Sur la piste de Linas-Montlhéry, 1924-2024 », le public est invité à revivre les heures glorieuses de ce haut lieu du sport automobile.

Archives départementales de l’Essonne

L’Autodrome de Linas-Montlhéry, cinquième circuit automobile au monde après Brooklands, Indianapolis, Monza et Miramas, célèbre cette année son centenaire. Pour marquer cet anniversaire, les archives départementales de l’Essonne ont rassemblé une collection exceptionnelle de documents et d’objets retraçant l’histoire de ce haut lieu du sport automobile.

Grâce aux archives de Philippe Maillard-Brune, ancien directeur de l’Autodrome, conservées par le service, les visiteurs pourront découvrir les coulisses de ce circuit légendaire. Photographies, plans, affiches et objets personnels témoignent des heures glorieuses de Linas-Montlhéry, où se sont succédé les plus grandes courses et les plus grands champions.

L’exposition met en lumière l’importance de l’Autodrome de Linas-Montlhéry dans l’histoire de l’automobile. Ce circuit a non seulement été un lieu de compétition, mais aussi un terrain d’expérimentation pour de nombreuses innovations technologiques.

Pour célébrer cet anniversaire de manière originale, le domaine départemental de Chamarande, sur lequel sont implantées les archives de l’Essonne, accueille le 5 octobre une caisse de courses à savon, tous publics, celles-ci pouvant être décorées auparavant.