Aux Ulis, un festival BD avant les fêtes

Jusqu’au 31 décembre 2023, la librairie La barque aux Livres située aux Ulis (91) organise son festival de bande dessinée.

Le festival BD des librairies La barque aux Livres se déroule en ce moment et jusqu’au 31 décembre 2023 dans leurs deux boutiques, à Esbly et aux Ulis. Cet événement vise à rassembler un public varié, passionné de bandes dessinées, qui pourra profiter de rencontres avec des auteurs et autrices actuels et des activités à thème. Quatre thématiques sont mises en avant lors de cette édition : environnement, science-fiction, jeunesse et mangas.

Diverses activités autour de la bande dessinée

Tout au long du mois de décembre, le festival propose des ateliers ouverts à tous pour découvrir et approfondir les différents aspects de la bande dessinée, du roman graphique et du manga. Au programme, des auteurs et autrices en dédicace (entre autres Cevany, Thorn, Petit Pied), des ateliers de dessin, l’élection d’un prix thématique chaque semaine, etc.

C’est l’occasion pour les amoureux de la BD de rencontrer leurs artistes préférés, de plonger dans les univers riches et variés de leurs œuvres, mais aussi de trouver ses derniers cadeaux de Noël !