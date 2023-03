Paris (75)

Ayahuma

Le Ayahuma est un restaurant tenu par deux Équatoriens. Dépaysement et exotisme garantis !

Entre Voltaire, Charonne et Philippe Auguste, en plein cœur du XIe arrondissement parisien : Ayahuma nous fait tutoyer l’Équateur, pays d’Amérique du Sud, lové entre le Pérou et la Bolivie, et ouvert sur la côte du Pacifique.

Gaie et colorée, la décoration du restaurant nous plonge dans la culture inca. Un lieu cosy, entre les mains accueillantes d’un couple : Javier Armijos en cuisine, et Maria Lourdes Rodriguez en salle.

Quittant son pays en 2003, le chef Javier s’est formé en Espagne, dans une école de cuisine madrilène avant d’être pris en stage par des étoilés locaux. À son arrivée à Paris en 2013, il officie à La Pulperia avec Fernando de Tomaso, puis à l’hôtel Renaissance vers République, et enfin Chez Biondi en 2017 avant d’ouvrir, juste avant le Covid, son propre restaurant.

En entrée, on vous conseille les « muchines de manioc », des croquettes-beignets au fromage fumé, adoucies par une espuma de miel (11 €). Très original. Si vous aimez les ceviches, ceux d’Équateur sont relevés dans leur jus-assaisonnement par une sauce aux cacahuètes.

En plat principal, craquez pour la viande, l’Amérique du Sud élevant des bêtes de qualité. La picanha de bœuf argentin (25 €) était bien tendre et goûteuse. Les sauces, servies à côté des plats, sont très épicées ! Pour les moins aventureux, le chimichurri n’est pas trop piquant. Sur la table voisine, un tronçon d’espadon laissait s’épanouir en salle un fumet iodé, et était servi avec de beaux morceaux de potiron rôtis (21 €).

Beaucoup de douceur dans les desserts, avec le « guayaco goloso », une quenelle de chocolat noir équatorien posée sur une mousse de leche (10 €), ou du fruit noir avec le « pristiño de viento », une belle association de mûres et d’hibiscus sur une gaufre croquante (10 €).

Pour accompagner votre repas, des vins argentins et/ou chiliens : optez pour un verre de Malbec, l’Etchart d’Argentine à 10,50 € le verre et 41 € la bouteille. Il s’accommodait bien avec la viande.

Ayahuma, 74 rue Léon Frot, 75011 Paris.

Fermé le mercredi soir, le samedi midi et le dimanche matin et soir.

Formule à 2 plats le midi à 15 €, à 3 plats à 18 €.