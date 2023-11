Beaumarchais entre à la BNF

Tessier & Sarrou et Associés / BNF

À sa mort, la bibliographie de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799) comprenait cinq pièces, un opéra et quatre mémoires. Le théâtre fut pour lui davantage qu’un passe-temps, un faire-valoir qu’il apprit à exploiter pour assurer sa promotion. Le définir comme un auteur au sens que nous lui donnons aujourd’hui ne signifie rien. Il le fut peut-être lorsqu’il composa Eugénie ou la Vertu malheureuse, pièce en cinq actes et en prose, suivi par un Essai sur le drame sérieux, (Merlin in-8° avec 5 figures de Gravelot), une pièce sérieuse et larmoyante qui se voulait dans la mouvance de celles de Diderot. L’intérêt qu’avait son auteur pour la mise en scène apparaît seulement dans les indications qui figurent dans son manuscrit. Il n’était pas encore à l’apogée de son art, qu’il mettra si bien en place à l’occasion du Mariage de Figaro.

Les chercheurs vont désormais pouvoir consulter, s’ils ne l’ont pas encore fait, ces notes, grâce au don que viennent de faire les descendants de Beaumarchais à la Bibliothèque nationale de la France (BNF). Ce sont environ 25 000 documents, parmi lesquels des versions corrigées du Barbier de Séville et du Mariage de Figaro et des archives sur les activités d’homme d’affaires, de diplomate, d’espion et de marchand d’armes. Ce sont bien sûr les deux pièces qui ont conservé l’attention du public. Lorsque Beaumarchais composa le Barbier, il lui donna d’abord l’apparence d’un opéra-comique. Cette pièce fut, par chance, refusée au « Théâtre des chansons » ou des « Italiens ». Ses amis lui conseillèrent de supprimer les couplets de sa pièce, de la transformer en comédie et de la présenter au Théâtre français. Ce qui fut fait le 3 janvier 1773, non sans mal. Deux semaines plus tard, les répétitions furent arrêtées. Beaumarchais était emprisonné ; « l’affaire Goëzman », venait interférer, immiscer la politique… dans le théâtre. Il serait trop long de revenir ici sur ce drame politico-social. Cette parenthèse qui, sur le moment, fut douloureuse pour Beaumarchais, lui permit d’être reconnu comme un authentique homme de lettres. Pour sa défense, il rédigea quatre Mémoires considérés comme des chefs-d’œuvre de la littérature judiciaire et de la littérature tout court. Les manuscrits de ceux-ci font partie de la donation à la BNF.

Finalement, Le Barbier de Séville, ou la Précaution inutile fut joué en février 1775 et l’édition originale sortit quelques semaines plus tard (Ruault, in-12). Un exemplaire relié en basane marbré brune a été adjugé 135 €, par Drouot Estimations, le 24 novembre 2022. Notons au passage que c’est grâce à cette pièce que la Société des auteurs existe. L’édition originale de La Folle journée ou le Mariage de Figaro est sortie, toujours chez Ruault, au Palais-Royal, en 1785, in-8, sans figures. Un exemplaire relié en plein veau, dos à nerfs ornés au petit fer de fleurs, a été vendu 265 €, à Drouot, le 27 mars 2023 par la maison Tessier & Sarrou et Associés.

Tessier & Sarrou et Associés, 8 Rue Saint-Marc, 75002 Paris