Bientôt une nouvelle édition du Salon des arts de Maisons-Laffitte !

Du 19 novembre au 9 décembre 2023, le Centre Montesquieu de Maisons-Laffitte accueille le 15e Salon des arts, un événement annuel très attendu des habitants et des curieux.

Cette édition met à l’honneur Anna Shibanova, artiste aux talents multiples, diplômée de l’Académie des arts appliqués de Saint-Pétersbourg, spécialisée dans la maîtrise de la gravure et de la lithographie.

Anna Shibanova a nourri sa passion pour les arts plastiques en explorant diverses techniques, de la peinture à la sérigraphie, en passant par la gravure, lors de son séjour à l’école Duperré et dans plusieurs ateliers parisiens. L’artiste nous plonge dans son univers peuplé de paysages urbains abandonnés, où elle explore l’absence de présence humaine.

Au cœur de son exposition, Anna Shibanova dévoile des gravures réalisées à l’eau-forte, à l’aquatinte, et quelques lithographies. Créations qui laissent apercevoir des cités dépeuplées, une architecture de la ruine et de la solitude. Ses paysages de friches, loin d’être mélancoliques, transportent les visiteurs dans une expérience poétique et hypnotique, les invitant à méditer sur le temps qui passe et les émotions humaines.

Lors de ce Salon des arts, les exposants auront la possibilité de remporter plusieurs prix, dont le Prix de la ville, le Prix du jury, et le Prix de l’innovation. Une reconnaissance méritée pour des artistes qui contribuent à enrichir la scène artistique, en Île-de-France et au-delà.