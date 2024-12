Bleu coupole au Printemps

Bleu Coupole

Qui n’a jamais passé une journée éreintante de shopping (avant Noël en particulier !) au Printemps sans s’arrêter pour un snack ou un déjeuner ? Nul besoin de sortir de ce grand magasin : au 6e étage, la brasserie contemporaine Bleu Coupole vous attend.

Les anciens qui ont connu des repas sous la grande verrière multicolore seront peut-être déçus : nostalgie, nostalgie quand tu nous tiens ! Mais l’actuel lieu du restaurant a gagné en luminosité, en modernisme et en design. Arrondie, la salle s’ouvre sur l’extérieur et sur trois terrasses comme suspendues aux toits de la capitale. Et l’âme d’antan du lieu demeure néanmoins intacte, car les convives conservent la vue sur une partie de la coupole Wybo.

Et dans l’assiette, alors ? Le nouveau chef qui signe les cartes des concepts food du Printemps est le Guadeloupéen, Xavier Pistol, de « mèche » avec le pâtissier, Bryan Esposito, pour le côté sucré.

Bleu Coupole étant une brasserie, certains plats iconiques sont présents : poireaux vinaigrette, rillettes de volaille ou œuf parfait. Mais on conseille le menu club (deux propositions pour l’entrée, plat, dessert) qui change chaque semaine au gré des produits de saison et des envies des chefs. On peut ainsi se régaler d’une tarte au saumon travaillée comme une salade piémontaise (sur un feuilletage très fin une salade de pommes de terre aux herbes et joliment recouverte d’une tranche de saumon) ou sur un risotto à l’encre de seiche sur lequel étaient posés des poulpes et des gambas rôtis, ou encore le filet de canette et sa purée de courges et potiron : cuisson réussie, car juste rose et surtout très tendre.

Côté sucré, les pâtisseries de Bryan Esposito sont délicieuses, mais riches et déconcertantes. Le tiramisu ne dévoile pas les habituels biscuits cuillère recouverts de mascarpone, mais une tarte surmontée d’une crème qu’on arrose d’une délicieuse sauce au café Momus. Bon, mais légèrement déroutant. Il en est de même pour un Mont-Blanc qui est une succession de mousses marron, coco et cassis, avec quelques morceaux épars de meringue. Les mythes ont la vie tenace et il est parfois difficile de changer ses habitudes !

La carte propose également 5 à 6 vins blancs, rosés et rouges, dont les prix sont raisonnables.