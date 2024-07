Bons plans gastronomie sur l’Île Saint-Louis !

PUNTOSTUDIOFOTO Lda/AdobeStock

Oui, il est encore possible, en plein cœur de Paris, dans le quartier ultra-touristique de l’Île Saint-Louis, de déjeuner pour moins de 13 € !

Il faut pour cela se rendre au Bouillon de l’île, qui propose deux plats (entrée + plat principal ou plat + dessert pour seulement 12, 50 €) : une réelle aubaine, quand on sait que le moindre sandwich et une tarte mangée sur le pouce à l’extérieur peut dépasser allègrement les 13 €.

Le service est rapide et efficace, et pour cette somme, on peut commander une bonne salade de tomates et mozzarella ou choisir des crudités et avocat, posés sur une feuille de riz.

À ce prix-là, difficile d’offrir le moindre ortolan ; mais des pâtes (des fagottini) aux 4 fromages, crème de truffe et champignon ou un risotto petit pois et carottes sont pourtant proposées. Pour le dessert, la salade de fruits ou mousse au chocolat sont à la carte pour 5 € supplémentaires.

De quoi combler une faim, même de loup !

Infos Bouillon de l’Île 66 rue Saint-Louis-en-l’Île 75004 Paris

Dans cette même rue, vous tomberez sur le fraîchement ouvert Musée vivant du fromage. Et là, sans railler la chanson de Pierre Perret, on peut dire que grâce à ce musée, vous saurez « tout vous saurez tout (ou presque) sur les fromages ».

C’est un fromager, Pierre Brisson, qui a créé ce lieu pour faire découvrir le savoir-faire fromager traditionnel.

Le superbe bâtiment historique de 300 m2 date de 1639, et possède des caves voûtées et salles aux poutres centenaires.

On y apprend l’histoire du fromage, ses paysages et régions de fabrication, les techniques d’élaboration ancestrales qui seront suivies d’une dégustation, potentiellement accompagnée de vin.

Un projet qui a pour vocation de valoriser les territoires français, de promouvoir des procédés de fabrication ancestraux, de susciter des vocations pour la filière fromagère, d’éduquer et de faire rêver, un petit morceau de Laguiole ou de Saint-Maur à la main.

Bien sûr, un bel espace de vente de fromages fermiers au lait cru de tradition permet de satisfaire les gourmets. Et si vous avez envie d’une dégustation thématique sur une région ou un type de fromages (pâtes bleues, pâtes molles à croûte fleurie, pâtes pressées non cuites, etc.), des privatisations en soirée sont possibles. Vous pouvez même enfiler un tablier, suivre des cours de caséologie (fromages et vins), et participer à un atelier de fabrication de fromage…