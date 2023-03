Bouchées chocolatées et cafés de spécialité : deux nouvelles adresses à découvrir dans le Marais

Paris (75)

Brigadeiro d’Alis

La confiserie brésilienne Brigadeiro d’Alis ou encore le coffee-shop Kawa : le quartier du Marais dévoile deux nouvelles adresses gourmandes ! À tester pour un goûter ou une pause-café sucrée et gourmande à souhait…

Brigadeiro d’Alis : une sucrerie brésilienne

La douceur emblématique du Brésil est une petite boule chocolatée nommée Brigadeiro. Vendue dans la rue, dans les boulangeries, sur les plages : c’est la confiserie la plus populaire qui soit là-bas !

Qu’est-ce qu’un brigadeiro ? Une boule au lait concentré cuit et aromatisé à un fruit, une épice, ou tout autre arôme. Roulée à la main, la petite boule est recouverte d’éclats de noisettes, de noix, de vermicelles au chocolat. En boule, c’est un délice à rendre les becs sucrés très accros ! C’est très sucré, mais d’un fondant et d’une douceur incroyable : non comparable avec ceux d’une mousse ou truffe chocolatée.

Ouvert en été 2022 à Paris par Laetitia, Brigadeiro d’Alis est un lieu en hommage à sa grand-mère brésilienne Alis. Le petit salon de thé propose une quinzaine de variétés de brigadeiros (une dizaine est en vente au comptoir ; chaque mois une nouvelle recette est présentée). Pistache, mangue-coco, cannelle-noix, praliné, sésame, cacahuètes… Ils sont faits tous les jours ; certes, on peut les garder au frais 3 à 6 jours, mais au-delà le produit perd en saveurs, textures.

Si vous avez une petite faim, allez dans ce salon de thé, d’autant que le lieu sert aussi des bowls à l’açaï, une autre typicité brésilienne. Purée écrasée et congelée, l’açaï est une baie provenant d’un palmier d’Amazonie connue pour être un superaliment. Consommée au départ par les indigènes, ce fruit est riche en antioxydant et en fibres et lutte contre le cholestérol. Autant dire qu’il séduit de nombreuses personnes qui le consomment avec du granola et des fruits (banane, ananas, mangue…) pour des effets santé et bien-être. Ce salon de thé propose différents bowls avec cet açaï et la communauté brésilienne de Paris a vite repéré l’adresse pour « se faire un bol » de temps en temps.

Comptez 2 € par brigadeiro. Açaï bowl de 9,50 € à 16,90 €

Brigadeiro d’Alis, 8 rue de Gravilliers, 75003 Paris

Kawa ou des cafés de spécialité

Voilà une adresse pour les amoureux de la graine de café. Car dans ce lieu-là, rue des Archives, c’est seulement du café que vous consommerez ! Mais attention, pas n’importe quel café : un café sourcé auprès de petits producteurs et torréfiés artisanalement.

En matière de consommation de café, la France est assez en retard dans sa recherche de qualité et d’arômes spécifiques.

Bien sûr, vous connaissez les deux principales variétés de cafés, le robusta et l’arabica ; ce dernier étant réservé aux boissons plus recherchées et aromatiques. Mais l’arabica lui-même se divise en d’innombrables sous-variétés. Au cours de notre dégustation, nous avons découvert le « geisha », une des variétés sélectionnées par Kawa. Il s’agit d’une variété ancienne d’Éthiopie qui a été introduite au Costa Rica et au Panama. Ce geisha était étonnamment doux, floral et non amer. Le jour de notre passage, 8 cafés spéciaux étaient proposés en filtre et/ou espresso, Kawa proposant les 2 filtrations. À la dégustation, il y avait quatre variétés différentes de geisha du Panama, d’autres arabicas du Salvador, du Kenya et du Costa Rica.

Comptez de 4 € à 14 € la tasse servie avec un verre d’eau pétillante qui permet de bien laver le palais afin de mieux sentir les arômes de votre café.

Kawa Coffee, 96 rue des Archives, 75003 Paris