Boxer comme Gratien

Oui, on s’en souvient. Il s’appelait Gratien Tonna. Il boxait et avait un sacré gabarit. Vous vous êtes peut-être demandé ce qu’il est devenu. Le livre de Didier Castino, entre biographie et roman, donne enfin les réponses. Et de quelle manière ! Tout en délicatesse et profondeur, avec une énergie digne… d’un boxeur.

Les Avrils

À la recherche de Gratien. Le livre fonctionne comme une enquête. Le procédé habile met en scène un personnage qui se prénomme Hervé. C’est lui qui part à la rencontre de Tonna. En vrai. Tonna a été rencontré, écouté. Il a livré des secrets. Il devait être en confiance. Double fictionnel de l’auteur/narrateur, Hervé se rapproche peu à peu de Gratien. Pourquoi boxer ? Et de cette manière-là ? C’était quoi la boxe selon Gratien ? Qu’y a-t-il derrière et dessous tout ça ? Et après les feux du ring, qu’est-ce qu’on devient ? Même ceux qui n’y connaissent rien à la boxe seront conquis par ce qui est raconté et par le style, tout en pudeur, de Castino. Par l’histoire de Gratien aussi. Derrière la boxe, il y a les blessures et les fêlures de la vie, dont celles du ring ne sont que l’écho ou la tentative de dépassement. À la fin du livre, on aura la réponse à la fameuse question : pourquoi Tonna n’est-il pas allé plus haut ?

Dans le monde de la boxe. De cette époque surtout. Celle des années 70. Les années Valdès, Bouttier, Monzón évidemment. C’était aussi les Bellaïche, Bettini. Revivre les matchs sous la plume de Castino est un plaisir énorme. Mais il n’y a pas que les matchs. Il y a les coulisses. Les contrats. Les sommets et les chutes, les espoirs et les dégringolades. L’abandon. La fin. Comment survivre à tout ça ?

Un biographe c’est quoi ? Au fur et à mesure, le personnage d’Hervé prend de l’ampleur, occupe les pages. On le suit dans ses questionnements et ses états d’âme : comment rencontrer l’homme Tonna et les siens ? Comment poser les questions ? Comment laisser place aux silences des uns et des autres ? Que retenir et qu’écrire in fine ? Le livre fonctionne ainsi comme une belle réflexion sur la littérature et l’art d’écrire sur les autres. On s’étonne qu’il n’ait à ce jour reçu aucun prix. En attendant, il faut vite se ruer sur ce petit bijou. Gratien Tonna est désormais immortel !