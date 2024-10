Boycore monde à Malakoff : un futur spéculatif pour repenser les masculinités

Le centre d’art contemporain de Malakoff invite à visiter un monde où une partie de l’humanité a décidé de s’exiler. L’exposition « Boycore monde : ceux qui sont restés », présentée jusqu’au 15 décembre 2024, explore les conséquences de cet exode et interroge les notions de masculinité et d’identité.

La Maison des arts du centre d’art contemporain de Malakoff accueille une exposition aussi originale qu’intrigante. Orchestrée par son commissaire, Samuel Marin Belfond, cette exposition collective nous plonge dans un futur alternatif où une partie de l’humanité a finalement décidé de quitter la Terre pour échapper aux oppressions, abandonnant celle-ci à « ceux qui restent ».

Un laboratoire fictionnel pour explorer les masculinités

Dans ce contexte dystopique, les artistes sont invités à explorer les notions de masculinité, de genre et d’identité. À travers des installations, des vidéos, des textes et des performances, ils nous proposent une réflexion critique sur les normes de genre et les rôles assignés aux hommes.

Corentin Darré nous entraîne dans un voyage à travers des contes et des témoignages spéculatifs explorant ce récit, tandis que Mawena Yehouessi explore les postures genrées à travers un travail d’impressions lenticulaires. Morgane Baffier crée un avatar féminin virtuel, interrogeant ainsi les représentations féminines dans notre société. Otto+gata signe la scénographie de ce laboratoire fictionnel, créant une atmosphère immersive. Samy Lagrange et Samuel Marin Belfond donnent à voir en vidéo les schémas qui construisent les masculinités contemporaines, en collaboration avec l’artiste Ellis Laurens.

Boycore monde est un véritable espace de réflexion où les visiteurs sont invités à questionner leurs propres représentations et à imaginer de nouveaux futurs. En confrontant les spectateurs à des visions alternatives, l’exposition encourage à repenser les normes de genre et à construire un monde plus égalitaire.