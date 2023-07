Bruxelles et Paris célèbrent Johnny !

Cette exposition sur Johnny aurait pu prendre le titre : « Souvenirs souvenirs » … En effet, voilà une belle rétrospective sur cet enfant de la balle, cette star de la scène et son amour de la musique, qui lui a collé à la peau tout au long de sa vie.

Avis aux amateurs de la star, aux passionnés de cette idole du rock : Johnny revit d’ores et déjà à Bruxelles, et rejoindra la capitale de l’hexagone en décembre prochain.

Pour cerner au mieux le chanteur et cette exposition, une dizaine de thèmes et de mots ont été retenus, puisés dans le répertoire du millier de chansons chantées par Johnny tout au long de sa carrière. On y trouve par exemple le thème de la rue, avec un espace dédié à l’enfance puis la jeunesse du chanteur, avec sa chanson « Je suis né dans la rue ».

Également le thème de la vedette : ses débuts, le moment où l’adolescent devient une vedette et le porte-parole d’une génération, avec sa chanson « Pour moi la vie va commencer ». Le thème du public, avec un espace consacré au lien qui se crée entre Johnny et ses fans, ce que Daniel Rondeau appelle « la cérémonie de l’échange » avec son titre « L’envie ». Le thème de la star, reflétant l’homme traqué par la presse, dont la vie ne lui appartient plus, avec sa rébellion clamée dans « Ma gueule ». La thématique de la musique, décrivant l’univers de Johnny, tout en animation vidéo, avec une fabuleuse collection de pochettes d’album. Bien sûr, la chanson incarnant ce thème est « Toute la musique que j’aime ». Récurrent aussi chez l’artiste, la question de l’amour, thème de prédilection qu’il chante à travers des titres tels qu’« Allumer le feu », « Gabrielle », « Que je t’aime » ou « Je te promets ». Confronté à la solitude, celle de tout artiste, celle de l’homme ; c’est là l’espace où Johnny se livre le plus, avec « Le chanteur abandonné ». Enfin, le thème des États-Unis, qui ont toujours fasciné Johnny, d’où son titre « On a tous quelque chose en nous de Tennessee ».

Allez vivre cette expérience multisensorielle et émotionnelle avec des projections multimédias immersives : un show de lumière dynamique qui fait revivre l’émotion de ses concerts, des décors inspirés de la scène, le bureau de Johnny avec ses objets personnels, une installation monumentale avec les guitares de Johnny et ses costumes de scène, des moments intimes et une scénographie très contemporaine de sa célèbre Cobra et de ses trois dernières Harley-Davidson, sans oublier le bar à l’ambiance rock’n’roll. Sur près de 3 000 m2 d’exposition, 74 années d’une vie hors norme sont retracées, 30 guitares et 50 costumes sont exposés, des centaines d’objets intimes qui ont suivi Johnny pendant toute sa vie sont présentés pour la première fois ! 20 % du public qui a vu cette exposition depuis son ouverture en décembre dernier en Belgique venait de France. Vous laisserez-vous aussi emporter ?