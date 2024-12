Val-de-Marne (94)

L’écomusée de la ville de Fresnes, situé dans le Val-de-Marne (94), propose une exposition captivante intitulée : «Ça roule, petites histoires de vélo en banlieue sud » à découvrir jusqu’au 6 avril 2025.

« Ça roule, petites histoires de vélo en banlieue sud » est une exposition qui explore la place du vélo en banlieue et qui met en lumière l’histoire de cet objet emblématique. Le vélo, en tant que moyen de transport, reflète des évolutions économiques, sociologiques et technologiques de la société au fil du temps.

En collaborant avec les habitants du quartier, le musée a pu enrichir son projet en recueillant leurs témoignages, permettant ainsi de dresser un portrait vivant des multiples usages du vélo et de valoriser le lien particulier qu’entretiennent les usagers avec ce moyen de transport. Le vélo représente souvent bien plus qu’un moyen de se déplacer : il est synonyme de loisirs, d’effort, de liberté, d’émancipation et même d’avenir pour certains.

Pour offrir une expérience immersive aux visiteurs, l’écomusée met en place différents espaces : le premier est un espace d’introduction historique où sept vélos de collection y sont installés. Le second espace propose, quant à lui, une véritable immersion autour de quatre thématiques : le vélotaf étant le trajet à vélo fait entre son domicile et son lieu de travail, le vélo liberté, le vélo loisir et le vélo comme chemin d’avenir.

Des activités sont également proposées notamment une chasse au trésor, des conférences, des ateliers ou encore des spectacles.

L’événement offre un regard passionnant sur l’histoire et les usages du vélo dans la banlieue sud, tout en célébrant ce mode de transport qui occupe une place importante dans la vie quotidienne et l’imaginaire des habitants.