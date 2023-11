Calendriers de l’Avent : les ventes ont déjà commencé !

Dammann frères

Fini donc le temps où le touriste heureux d’un court séjour rapportait de la perfide Albion un objet mystérieux aux 24 cases à ouvrir. Toutes les marques françaises ont maintenant saisi l’enjeu commercial et marketing et se sont emparées de la folie « calendrier de l’Avent » ! Il y a même des calendriers qu’il faut réserver assez tôt sauf à le trouver épuiser dès le mois de novembre !

Thés, bières, soins cosmétiques, bijoux, confitures, jouets… Le calendrier est un moyen fabuleux de vous faire connaître tous les produits d’une marque de manière ludique et festive à un prix défiant (la plupart du temps) toute concurrence.

Mais connaissez-vous l’histoire et l’origine du calendrier, ce terme faisant écho au latin adventus, avènement, période qui dure jusqu’à la naissance du Christ. La tradition débute au XIXe siècle en Allemagne, là où, du 1er au 24 décembre, les parents de familles protestantes offraient une image pieuse, ou religieuse à leurs enfants, pour leur apprendre la patience jusqu’à Noël. C’est au début des années 1900 que Gerhard Lang, un éditeur allemand, commence à vendre ces images en les concentrant sur un support en carton. Quelque temps plus tard, en 1920, le calendrier comme nous le connaissons aujourd’hui est créé : un calendrier à fenêtres en carton. Au fur et à mesure, les calendriers se diversifient et ne contiennent plus seulement des images religieuses, mais désormais des figurines et autres jeux pour enfants. C’est seulement 30 ans plus tard, dans les années cinquante, que le chocolat prend toute sa place dans les calendriers de l’Avent. Voici une sélection de calendriers gourmands. Vous les trouverez dans la capitale en boutiques ou sur le site internet des marques.

Le psychédélisme du Chocolat des Français

Direction un parc d’attractions fantasmé et des montagnes russes cacaotées ! Le calendrier de l’artiste parisien Valentin Pujadas dévoile le graphisme d’un univers décalé et une créativité débridée et totalement libre.

Beaucoup de gaîté, de couleurs et de dessins sympathiques dans ce calendrier, qui met bien sûr en avant les douceurs chocolatées de cette marque.

À vous palets croquants, oursons guimauves moelleux, amandes torréfiées, pralinés fondants en pur beurre de cacao, sans huile de palme ni conservateurs.

Informations pratiques 34,90 € 39 avenue de l’Opéra, 75002 Pairs lechocolatdesfrancais.fr

Voyage chocolaté avec Weiss

Implantée à Saint-Étienne depuis 1882, cette maison artisanale propose un charmant calendrier qui emmène rapidement à la découverte des traditions du monde. Avec l’ours polaire Eugène, direction le Royaume-Uni pour les crackers, les États-Unis avec l’eggnog, l’Allemagne avec la couronne de l’Avent. Aux chiffres pairs les animaux du monde entier, aux chiffres impairs les traditions de Noël.

Vous y trouverez divers napolitains et rochers, des pralinés, des giandujas, etc.

Informations pratiques 220 g, 24,90 € Le Bon Marché, 24 Rue de Sèvres, 75007 Paris www.chocolat-weiss.fr

Le flocon de neige de La Maison du Chocolat

Non pas 24 attentions chocolatées mais 26 dans ce calendrier qui s’est inspiré du travail sur les flocons de neige d’une jeune designer joaillière, Capucine Huguet, suite à une expédition arctique.

La forme est donc inédite et pour séduire les gourmets des bouchées chocolatées en noir et/ou lait.

Informations pratiques 58 € 225 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris www.lamaisonduchocolat.com

Les thés et infusions de Dammann

Savourer le mois de décembre avec un joyeux jardin enchanté dont le design a été réalisé par le collectif d’artistes Pangea.

Pour vos boissons 24 sachets cristal avec des thés verts aromatisés (Bali, Californie, Houjicha poire vanille, menthe, Manhattan…), des thés blancs d’oranger et de Chine, des thés Oolong aux châtaignes et aux fleurs, des thés noirs parfumés aux épices Chaï, Earl Grey, mûre sauvage, tiramisu, des infusions (Carcadet, cacao menthe, fruits du verger…).

Informations pratiques 26,50 € 12 avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris www.dammann.fr

Les bijoux chocolatés d’Hugo & Victor

Partenariat premium entre le pâtissier-chocolatier Hugues Pouget (et sa belle maison Hugo & Victor) et le joaillier de la place Vendôme Lorenz Baümer pour une éphéméride dédiée aux gourmets comme autant de gemmes précieuses.

Élaborées avec le bijoutier et reprenant les codes chamarrés de sa maison, les douceurs sont des bonbons aux ganaches pralinés, des pâtes de fruits et pâtes d’amande, une étoile en gianduja décorée à la feuille d’or, des biscuits praliné spéculoos.

Informations pratiques 99 € 40 Bd Raspail, 75007 Paris www.hugovictor.com

Les douceurs de Lenôtre

Pour la maison de feu Gaston Lenôtre, c’est « Noël au pays de la gourmandise » avec un voyage imaginaire des douceurs où sucres d’orge et sucettes se fondent dans une végétation luxuriante de fleurs hivernales.

Illustré par l’artiste Michaël Cailloux, le calendrier cache des rochers au praliné, des caramels au beurre salé, des nougats parfumés aux épices, des amandes enrobées de chocolat, des calissons moelleux. 24 plaisirs sucrés pour attendre le soir des festivités.

Informations pratiques 39 € 121 Av. de Wagram, 75017 Paris www.lenotre.com

Les confitures de Favols

Favols c’est une tradition fruitière établie dans le Sud-Ouest grâce à des vergers d’Aquitaine depuis 50 ans, qui a fait de cette société une marque reconnue pour ses confitures.

Dans ce calendrier des saveurs originales pour des petits-déjeuners et/ou des goûters différents chaque jour. Les petits pots déclinent des délices citron palet breton, mandarine au nougat, un confit de pétales de roses, des confitures cerise griotte et 4 fruits rouges.

Informations pratiques 44,85 € Disponible en épiceries fines et sur www.icipresent.com

Les sucettes de Pierrot Gourmand

Tous les enfants connaissent la marque et son logo au Pierrot ! Celle-ci a donc créé pour eux un calendrier avec des confiseries gélifiées, des bonbons, des sucettes.

La surprise : ouvriront-ils demain la case pour une sucette au caramel ou aux fruits, ou encore pour un mini-sachet Grande Ourse ?