Ceci Tuera Cela – Chimère du réel, exposition de Tomas van Houtryve à la Chapelle de Clairefontaine

Yvelines (78)

Jusqu’au 3 septembre 2023, la Chapelle de Clairefontaine (78) ouvre ses portes pour accueillir Tomas van Houtryve, grand artiste visuel, réalisateur et directeur de la photographie belge. Les locaux de la Chapelle seront ouverts pour son exposition « Ceci Tuera Cela – Chimère du réel ».

Tomas van Houtryve / La Chapelle

Connu pour sa grande maîtrise de la photographie, Tomas van Houtryve est un artiste engagé, chacun de ses projets cache un message central, dénonce, interroge, critique. Si ses photographies ont été capturées dans plus de 70 pays, des thèmes centraux les traversent : l’identité, la mémoire, la surveillance, les frontières. Aujourd’hui, à travers sa nouvelle exposition dans les Yvelines, l’artiste cherche à nous interpeller sur les bouleversements technologiques récents, et sur leurs impacts sur notre société.

Entré dans l’air de l’IA, le lauréat interroge sur la place de la photographie. S’étant accéléré depuis 2021, le développement de l’art génératif et la création d’images par l’IA menacent de près les métiers touchant à la photographie. L’IA crée de plus en plus d’images extrêmement réalistes, bénéficiant à divers secteurs d’activité qui tirent profit de ces générateurs d’images, au détriment des photographes.

Que devient alors la place de la photographie dans nos vies ? Traitant de cette question, l’exposition présente une rétrospective examinant l’évolution de la photographie dans le temps. Tomas van Houtrye nous alerte sur les conséquences de l’IA, et nous invite à réfléchir à ce sujet, au lieu de nous plonger tête baissée dans cette nouvelle ère de développement technologique, qui n’a pas fini de nous surprendre.

Inspiré par les travaux de Victor Hugo, l’artiste reprend le titre d’un chapitre du roman Notre Dame de Paris, où l’auteur français aborde les bouleversements technologiques de son époque. Un siècle plus tard, cette même problématique nous touche encore, et relance les questionnements de nos aînés.

Pour appuyer ses idées et faire émerger les interrogations, l’auteur des œuvres expose une série de portraits « Job Extenction », dépeignant le futur de certains métiers menacés par leur automatisation. Notons cependant que même si l’exposition offre une grande place à l’IA, certaines œuvres questionnent des innovations technologiques plus larges comme l’arrivée des drones avec « Blue Sky Days ».