Cet été, c’est Tous au jardin au musée national de Céramique de Sèvres

Hauts-de-Seine (92)

Cet été, le musée national de Céramique de Sèvres (92) se met au vert avec une palette d’activités créatives et ludiques autour du thème de la nature, des jardins et des plantes. Jusqu’au 31 août 2023, le musée propose une promenade pour découvrir la représentation des motifs de fleurs, plantes et jardins à travers les époques et les civilisations.

Nicolas Davis / Sèvres Manufacture et Musée nationaux

Depuis le XVIIIe siècle, Sèvres produit des pièces uniques et originales en céramique. La Cité de la céramique est un lieu d’enthousiasme pour tous les curieux, amateurs d’art et de culture, par la diversité des événements qui y sont organisés. Sèvres – Manufacture et Musée nationaux réunit la manufacture de porcelaine de Sèvres et le musée national de Céramique créé au XIXe siècle.

Ce lieu concentre des collections exceptionnelles de céramiques issues du monde entier et de toutes les époques (poterie, faïence, grès, porcelaine de Sèvres et d’ailleurs). Une diversité d’artistes invités produit à la manufacture des œuvres et objets d’art en porcelaine. Sèvres ne se contente pas d’être un lieu d’exposition, c’est également un espace de production de porcelaine singulier dans son genre, une Manufacture toujours en activité depuis le XVIIIe siècle. Véritable écrin pour un savoir-faire unique, venez découvrir, lors de votre visite, ces différentes activités.

Avec son concept Tous au jardin, le musée national de Céramique retrace, à l’aide d’un parcours, les diverses œuvres d’art en lien avec la nature. La céramique, matériau noble et durable, s’y décline sous toutes ses formes : sculptures modestes ou monumentales, objets décoratifs, objets design… Le musée expose les nombreux vases, peintures sur porcelaine et arts de la table présentant une touche de verdure et s’étalant sur les siècles. Que ce soient des vases pyramides tulipières de 1720 ou encore un chou trompe-l’œil du XVIIIe siècle, tous les goûts seront satisfaits grâce à la diversité de ces œuvres.

Afin d’offrir une expérience idéale aux visiteurs, des visites guidées thématiques pour découvrir les œuvres en lien avec la nature et les jardins seront proposées. Les visiteurs auront également la possibilité de se familiariser avec le lieu à travers une visite autonome du musée et des jardins. Notons également qu’un atelier de modelage est organisé pour créer sa propre pièce en céramique en forme de fleur, fruit, plante ou animal.