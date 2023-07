Cette semaine, rendez-vous à La Nuit du Méliès à Montreuil !

Seine-Saint-Denis (93)

En Seine-Saint-Denis, Montreuil propose un calendrier chargé en manifestations cet été : art contemporain, renaturation et végétalisation, éducation, budget participatif, Nuit du cinéma, festival d’Avignon… Cette semaine, Montreuil donne rendez-vous aux cinéphiles pour La Nuit du Méliès !

La Nuit du Méliès, cinéma en plein air

Au cinéma Le Méliès, place Jean-Jaurès, La Nuit du Méliès et ses 24 séances de nuit seront de retour du 8 au 9 juillet pour fêter les vacances. L’institution renouvelle sa traditionnelle manifestation cinématographique nocturne, avec la projection de 24 films et d’une avant-première (Paula, d’Angela Ottobah, en présence de l’équipe du film) dans ses 6 salles, de 20h à 7h du matin. Jusqu’à minuit, les concerts s’enchaîneront sur le toit-terrasse du cinéma. Le Bistro Méliès restera ouvert toute la nuit et offrira un petit-déjeuner aux derniers debout.

De multiples animations jalonneront les projections. Cette année, 6 thématiques ont été retenues :

· « Woody Wood Father », pour s’engouffrer dans les bois avec des duos pères-filles intrépides : Captain Fantastic, Leave no trace, Light of my life, Vesper Chronicles ;

· « Hunger Games » pour un marathon des trois premiers volets de la saga du tir à l’arc virtuel ;

· « En chansons » avec un karaoké en salle pour se mettre en voix puis des films documentaires et de fiction pour chanter ensemble, assis dans son fauteuil en même temps que les interprètes sur l’écran : Christophe… Définitivement, Mamma Mia, Aline et Moonage Daydream ;

· « Kathryn Bigelow » avec deux premières séances présentées par l’universitaire Nachiketas Wignesan : Strange Days, Detroit, Point Break, Zero Dark Thirty ;

· « Méliès Comedy Club » pour une nuit de comédies françaises avec 20 minutes de stand up avant chaque film par six humoristes de la scène montante : Alfred H, Alice Lombard, Anis Rhali, Anissa Omri, Camille Lorente et Yassir Bouchnafa. Suivra le visionnage d’Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, Le Dîner de cons, La Tour Monparnasse Infernale, Les Visiteurs ;

· « Shin’ya Tsukamoto » avec quatre films restaurés mettant à l’honneur le cinéaste de la transgression, pionnier du mouvement cyberpunk au Japon : Tetsuo, Tetsuo II Body Hammer, Tokyo Fist et Bullet Ballet.

http://meliesmontreuil.fr/