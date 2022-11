Chantilly, avant et après

Musée Condé

Le château de Chantilly ne manque pas de munificence et de mystères. Construit à l’origine au XVIe siècle par Jean Bullant pour le compte du connétable de Montmorency (1493-1567), il passa ensuite chez les Condé, une branche cadette des Bourbon. L’un des plus connus des membres de cette maison, celui que l’on a surnommé « Le Grand Condé » (1621-1686), illustra vaillamment l’album de cette branche dont les armoiries se distinguaient entre les trois fleurs de lys par un « bâton péri en bande de gueules en abîme » (plus simplement, une barre rouge réduite de moitié placée en biais de la droite vers la gauche). Après la Révolution, deux drames allaient précipiter la chute des Condé. L’assassinat en 1804 du duc d’Enghien (né en 1772) sur l’ordre de Bonaparte d’abord, et la mort en 1830 dans des circonstances mystérieuses du duc de Bourbon, 9e prince de Condé (né en 1756) ensuite. Ce prince possédait une fortune considérable et avait fait de son filleul Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897), son héritier.

Le jeune Henri découvrit une demeure qui, durant la Révolution, avait été vidée de son mobilier et utilisée comme prison politique puis vendue progressivement à l’encan. En 1799, les adjudicataires du château, Damoye et Boulée, avaient aussitôt entrepris de le démolir pour récupérer les matériaux de construction. Seuls furent épargnés le Petit Château et les Grandes Écuries. Nous étions loin des vues du château lui-même et des écuries peintes par un suiveur de Jean-Baptiste Lallemand (1716-1803). Cette paire de toiles (46,5 x 55 cm) a été adjugée 9 200 €, le mercredi 22 septembre 2021 à Saumur. Nous avons une idée de l’apparence de ce qui restait du château grâce aux photographies prises en 1872 par Claudius Couton (1837-1929). Ce « peintre et photographe », originaire de l’Allier, débuta d’abord à Clermont-Ferrand puis à Vichy. Sa renommée avait sans doute dépassé l’Auvergne, puisqu’en 1872, lors de son retour d’exil, le duc d’Aumale fit appel à lui pour réaliser une série de clichés sur le Château de Chantilly, avant sa reconstruction. Le Musée Condé en conserve 204, dont 5 sont actuellement exposées parmi une soixantaine de photos sur le thème :« Le duc d’Aumale et Chantilly, photographies du XIXe siècle ». Nicole Garnier, commissaire de l’exposition, a retrouvé d’autres photos de l’époque antérieure, notamment « La cour de la Capitainerie et l’ancienne entrée du château », vers 1850-1955 par un anonyme.

Avant d’être à nouveau rejeté en exil par la République reconnaissante envers un général de corps d’armée, conseiller général et autres fonctions au service de l’État, le duc d’Aumale fit reconstruire à partir de 1875 ce qui avait été démoli sur des plans de l’architecte Honoré Daumet. Les contemporains purent voir la différence grâce à de nouveaux clichés de Claudius Couton et d’Alphonse Chalot (1846-1893). Ce dernier posa ses appareils à l’intérieur de la demeure où le prince y installa ses collections de peintures, de dessins et de livres précieux et manuscrits enluminés.

Musée Condé, château de Chantilly, Route Pavée, 60500 Chantilly

Jusqu’au 26 février 2023