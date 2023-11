Charles Gounod : les Beaux-Arts et la musique

Le musée des Avelines à Saint-Cloud (92) met en avant la relation entre musique et beaux-arts à travers sa nouvelle exposition Charles Gounod et les Beaux-Arts – La constellation artistique d’un musicien, ouverte au public jusqu’au 18 février 2024. L’exposition vise à montrer l’influence mutuelle entre la carrière de Gounod, principalement connu comme compositeur, et les arts visuels de son époque, à l’occasion des 130 ans de sa mort.