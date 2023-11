Charles II, Duc de Mayenne oublié

Aguttes

La rue Quincampoix n’est ni grande, ni large ; mais son nom appartient à l’histoire de Paris. C’est dans cette voie, en effet, que les agioteurs hurlèrent et se battirent, devant la Banque générale, c’est-à-dire celle de John Law, l’inventeur de la monnaie de papier. Un peu plus loin se dresse un hôtel particulier construit au XVIIe siècle qui appartint au siècle suivant à Charles-Louis Huguet de Montaran, comte de l’Empire puis marquis de Sémonville (1759-1839). Ce personnage assez intrigant réussit à servir tous les régimes depuis la Révolution jusqu’à la seconde Restauration et Louis-Philippe. Ses lointains successeurs dans sa demeure se sont inspirés de la vie de ce personnage, qui fut notamment ambassadeur de la République, à Constantinople, pour la décorer. John Coury et Florent Maillard, réunis depuis 2004 au sein de CM Studio Paris, un cabinet d’architecture d’intérieur et de décoration, ont en effet tenté de recomposer cet hôtel comme si le marquis de Sémonville y demeurait encore. « Des pièces de mobilier chinées, datées du XVIe, XVIIe ou encore du XVIIIe siècle, se mêlent à des objets plus contemporains pour créer l’illusion que tout a toujours été là, à sa place, sans pour autant faire de concessions aux normes de confort moderne, expliquent les deux complices. Le contenu de cet appartement sera mis en vente le 8 novembre 2023, à Neuilly sur Seine, par la Maison Aguttes.

En feuilletant le catalogue, nous avons été appelés par le portrait d’un chevalier de l’ordre du Saint-Esprit, exécuté vers 1630. Il s’agissait du Portrait présumé de Charles II de Lorraine, duc de Mayenne (1554-1611) ou de celui de Roger de Saint-Lary, seigneur de Bellegarde (1525-1579) (estimé 6 000/8 000 €). Roger de Bellegarde fut un des favoris du roi Henri III. Ce personnage, qui était destiné à l’état ecclésiastique et reçut même la tonsure, y renonça à cause d’un duel. Il suivit en revanche une belle carrière militaire. Charles de Lorraine, de la maison de Guise, frère du duc Henri de Guise et du cardinal du même nom, fut un capitaine de guerre de la Ligue durant les guerres de religion. Après les assassinats de ses frères, en 1588, il prit la tête de la Ligue mais, à la suite de plusieurs défaites, Il se soumit au roi Henri IV en 1595.

Charles de Lorraine était aussi duc de Mayenne. Le cheminement fut long avant que ce titre ne lui parvienne. La baronnie de Mayenne échut aux Guise, par le mariage du Bienheureux Charles de Châtillon-Blois en 1337 (cousin germain du roi Jean le Bon) avec Jeanne de Bretagne-Penthièvre (vers 1324-1384), dit Jeanne la Boîteuse, duchesse de Bretagne qui était aussi dame de Mayenne, en 1337. En 1481, la baronnie faillit échapper à ses descendants, Louis XI ayant décidé de la rattacher au duché d’Anjou, domaine royal. Finalement, le comté (cette fois) échut à René II de Lorraine (1451-1508), neveu de Charles V, comte du Maine (1446-1481). C’est sous Charles II de Lorraine que le comté de Mayenne fut érigé en duché, en 1573. Pour la petite histoire, le prince Albert de Monaco est le dernier descendant des ducs de Mayenne.

Aguttes, 164 bis, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine