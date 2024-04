Chez PB Poulet Braisé

PB Poulet Braisé

Parce qu’il en faut pour tous les goûts, aujourd’hui à la carte, non pas un restaurant gastronomique, mais une enseigne de « street food » pour un déjeuner rapide, mais de qualité, autour du poulet. Ici, la viande et le poulet sont rois ! PB est une enseigne riche aux nombreux restaurants présents sur Paris, la banlieue, diverses villes de province et hors hexagone, où venir entre copains pour un déjeuner sur le pouce.

Née il y a 14 ans environ, sous la fourchette d’un entrepreneur portugais, PB met en valeur des volailles françaises. Les formules à partager sont nombreuses, avec des planches comportant wings et sauces, un plat principal et un dessert (25 € par personne, ou 59 € pour 4) On conseille le classique de la maison, le ½ poulet braisé avec une sauce au choix (thaï, tomate pimentée, curry-cumin, piment oiseau), accompagné de pommes de terre sautées. Pour un plat plus light, haricots verts ou frites de patate douce existent. Le poulet croustillant gratiné au jambon et fromage, agrémenté de sauce tomate, est également alléchant. Comme la portion est généreuse, vous pouvez faire l’impasse sur le sucré ; mais les gaufres à partager pour 3 personnes (12, 50 €) sont engageantes et assorties de crème fouettée, de sauce caramel et de chocolat chaud.

Heureusement, il n’y a pas d’alcool dans ces établissements dont les plats peuvent être livrés via des plateformes.