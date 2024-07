Essonne (91)

L’été file doucement, et il n’est pas encore temps de ranger les chaises longues ! Pour prolonger la saison estivale et célébrer les retrouvailles entre amis et en famille, l’espace Jeanne Moreau vous propose une soirée magique sous les étoiles. Ce rendez-vous traditionnel de cinéma en plein air, baptisé « Pop corn sous les étoiles », promet de ravir petits et grands avec une programmation doublement divertissante.

Mairie de Saclay

Préparez-vous pour une expérience cinématographique unique en son genre, où la pellicule rencontre la brise estivale. Le samedi 31 août 2024, dès 18 h 30, l’espace Jeanne Moreau, situé à Saclay dans l’Essonne (91), se transformera en un cinéma à ciel ouvert pour vous offrir deux projections inoubliables.

Commencez la soirée avec le film d’animation culte « Madagascar ». Rejoignez Alex le lion, Marty le zèbre, Melman la girafe et Gloria l’hippopotame dans leur aventure hilarante alors qu’ils s’échappent du zoo de Central Park pour se retrouver sur l’île exotique de Madagascar. Un film parfait pour les enfants et ceux qui ont gardé leur âme d’enfant.

À 21 heures, l’écran s’illuminera à nouveau pour une projection du film d’aventures épiques « Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl ». Suivez les aventures du capitaine Jack Sparrow et Will Turner alors qu’ils affrontent des pirates maudits et tentent de sauver la belle Elizabeth Swann. Une dose d’action, d’humour et de mystère sous le ciel étoilé.

Cet événement est entièrement gratuit, offrant à tous une occasion exceptionnelle de profiter de deux films en plein air sans dépenser un centime. C’est le moment idéal pour se détendre, se divertir et partager des moments de bonheur en famille ou entre amis.

Pensez à apporter vos chaises pliantes, couvertures et bien sûr, votre pop-corn pour compléter cette expérience cinématographique en plein air. Que vous veniez pour une projection ou pour les deux, « Pop Corn sous les étoiles » à l’espace Jeanne Moreau promet d’être une soirée inoubliable. Rendez-vous donc le samedi 31 août 2024, de 18 h 30 à 21 heures, pour célébrer la fin de l’été avec des étoiles plein les yeux et des rires plein la voix.

Ne manquez pas ce rendez-vous culturel incontournable et venez nombreux pour profiter de cette soirée unique, où cinéma, plaisir et convivialité seront au rendez-vous.