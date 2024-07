Coca Cola Food Fest : le food court de l’été 2024

Inaugurée en grandes pompes, la fête gastronomique et musicale, créative et inédite, créée par Coca Cola pour les Jeux olympiques et paralympiques, durera tout l’été !

Coca Cola Food Festival

Jusqu’au 8 septembre 2024, l’Aérogare des Invalides prendra les allures d’un restaurant éphémère avec 10 chefs originaires des quatre coins du globe ; l’occasion d’une programmation festive, culinaire et gastronomique entre amis et/ou en famille.

« Convivialité et partage étant l’ADN de la marque, celle-ci entend créer des expériences magiques pour rassembler tous ses publics en créant des liens humains autour d’un repas » ; tels sont les propos de Fanny Happiette, la directrice marketing de Coca Cola France. La célèbre marque a sélectionné plusieurs chefs et une pâtissière pour régaler les jeunes de 7 à 77 ans. Ainsi, les visiteurs pourront déguster les spécialités venues de différents pays et chefs, parmi lesquelles :

• les pâtisseries afro-véganes de Gloria Kabé (cuisine à base de plantes)

• les plats vietnamiens de Bao La (passion pour le comtam, un plat de rue de brisures de riz, viande grillé et pâté d’œuf)

• les tacos des Mexicains Emmanuel Pena et Chuy Villareal, lesquels cuisinent les tacos sous influence juive et espagnole

• la cuisine turque sophistiquée de Sertac Dirik

• les mets brésiliens de Lucas Campos, un chef qui a la culture du barbecue avec des pièces de bœuf arrosées d’une Caïpi brésilienne

Et bien d’autres encore ! Alors, courez-y, car cette association de chefs connus mondialement est éphémère et sera « the place to be » pour s’initier à la street-food, d’autant que celle-ci éclairera sur les spécificités des cinq continents.