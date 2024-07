Le Musée français de la Carte à jouer à Issy-les-Moulineaux (92), en collaboration avec le Musée d’art et d’histoire de Meudon, organise une exposition exceptionnelle consacrée à l’artiste Constant Pape.

Constant Pape, La Seine à Issy-les-Moulineaux, 1907, huile sur toile, 167,5 × 212 cm, collections municipales d’Issy-les-Moulineaux © Ville d’Issy-les-Moulineaux / François Doury

L’exposition, intitulée : « Constant Pape : Paysages de l’Ouest parisien », est accessible au Musée français de la Carte à jouer jusqu’au 13 juillet 2024 et se déroulera du 14 septembre 2024 au 26 janvier 2025 à Meudon, dans les Hauts-de-Seine (92). Cette double présentation permettra aux visiteurs de découvrir l’étendue du talent de Constant Pape et son évolution artistique à travers diverses périodes de sa vie.

Cet éminent paysagiste francilien, dont l’œuvre s’inspire à la fois de l’École de Barbizon et des Impressionnistes, a dédié sa vie à représenter les paysages de l’ouest parisien au tournant du siècle.

Né à Meudon en 1865, Constant Pape a grandi entouré de peintres de plein air, qui fréquentaient l’auberge tenue par son père. Ces rencontres avec des artistes de renom, tels que Louis Français et Antoine Guillemet, ont profondément influencé sa vocation artistique. Suivant les enseignements de ces maîtres, Pape a développé une passion pour la peinture de paysage, qu’il a perfectionnée lors de ses séjours à Auvers-sur-Oise et d’autres lieux emblématiques des peintres impressionnistes.

L’exposition a été rendue possible grâce à une vaste campagne de restauration, menée par le Musée Français de la Carte à jouer, des œuvres de Constant Pape conservées dans plusieurs musées et mairies d’Île-de-France. Ces œuvres restaurées offrent une nouvelle jeunesse aux scènes capturées par Pape, mettant en lumière la richesse et la diversité des paysages franciliens.

Pour accompagner l’exposition, un catalogue coédité avec les éditions Liénart sera publié, offrant une analyse approfondie des œuvres et de la carrière de Constant Pape. De plus, une série de conférences, d’ateliers et d’actions de médiation seront organisés pour enrichir l’expérience des visiteurs. Ces événements permettront de mieux comprendre l’influence de Pape et son apport à la peinture de paysage en France.

Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans l’univers de Constant Pape et de célébrer la beauté des paysages de l’ouest parisien à travers les yeux d’un maître de la peinture de paysage.