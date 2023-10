Corps-poésie : une première exposition en France de Tomaso Binga à la Galerie de Noisy-le-Sec

La Galerie de Noisy-le-Sec, située en Seine-Saint-Denis (93), ouvre ses portes jusqu’au 16 décembre 2023 pour une exposition qui met à l’honneur l’artiste italienne, Tomaso Binga.

Tomaso Binga/Galerie de Noisy-le-sec

Figure incontournable de la scène artistique italienne, active depuis la fin des années soixante, Tomaso Binga est pour la première fois exposée en France, dans une riche rétrospective qui propose de découvrir plusieurs décennies de sa pratique. Cette exposition Corps – poésie présente également des œuvres inédites qui ne manqueront pas de surprendre les visiteurs.

Parmi les thèmes chers à l’artiste, on trouve l’identité, le genre, la réappropriation du langage, ainsi que le corps en tant que manifeste. Artiste militante et pluridisciplinaire, Tomaso Binga, de son vrai nom Bianca Pucciarelli Menna, a adopté son pseudonyme masculin en 1971 pour défier les privilèges masculins régnant dans le monde de l’art. Alliant genres, techniques et matériaux d’une grande diversité, allant du collage à l’assemblage, de la poésie sonore à la peinture, elle est aussi reconnue comme la figure de proue de la poésie performative italienne.

L’exposition, orchestrée sous la houlette du commissaire d’exposition, Marc Bembekoff, sera présenté par celui-ci lors des Rencontres artistiques de Noisy-le-Sec. Les amateurs d’art auront également la possibilité de participer à une visite commentée de l’exposition le 14 octobre à 14 h 30, suivie d’une table-ronde sur les « Pratiques artistiques et féminismes : autour de Tomaso Binga » à 16h. Pour ceux en quête de connaissances plus approfondies, une conférence intitulée : « Une certaine histoire des femmes dans les arts » se tiendra le 7 décembre à 19h, offrant un éclairage sur le rôle des femmes dans le domaine artistique au fil de l’histoire.