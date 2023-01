Créer des objets en s’amusant avec Fabriq’Expo à Vitry-sur-Seine

Val-de-Marne (94)

Exploradôme

Comment une idée dans un coin de notre tête peut-elle amener à la création d’un objet ? Avec une approche ludique, l’exposition Fabriq’Expo lève le voile sur le long processus de la conception d’un objet, pour le plus grand plaisir des enfants… Jusqu’au 30 juin 2023, l’Exploradôme, le musée des sciences et du numérique à Vitry-sur-Seine (le musée où il est interdit de ne pas toucher !) expose « Fabriq’Expo – De l’idée à l’objet ».

De la phase d’étude jusqu’à la fabrication – dessin et modélisation, choix des matériaux, mécanique, design, objets connectés – découvrez comment un objet voit le jour à travers plusieurs modules ludiques et interactifs. Accessible dès l’âge de 6 ans, l’exposition invite les visiteurs à manipuler, à jouer, à exprimer leur créativité… Dans un espace immersif de 100 m², Fabriq’Expo propose un environnement stimulant, semblable à un grand atelier aux allures de laboratoire.

Les femmes et les hommes qui œuvrent à la conception des objets, et toute la diversité des métiers techniques et scientifiques qu’ils exercent, seront mis à l’honneur tout au long de l’exposition. Une façon de briser les stéréotypes et préjugés sur ces professions et de susciter des vocations chez les jeunes, en particulier les filles. Une série de portraits de femmes scientifiques, prêtée par l’association Femmes & Sciences, accompagne pour l’occasion Fabriq’Expo.

Une découverte ludique et interactive qui favorise un rapport positif aux sciences et aux techniques et réduit la distance face aux concepts abordés.

Pour plus de plaisir, plusieurs ateliers sont proposés sur place, afin de conjuguer visite et atelier scientifique. Les enfants partiront à la découverte du monde du bricolage et de la fabrication ! Inventeurs, inventrices en herbe sont invités à relever les défis des médiateurs et à réaliser des expériences interactives… Au programme également, construction de machines, de robots et instruments à l’aide de matériaux de récupération et d’outils adaptés.

Exploradôme, 18 avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine

Jusqu’au 30 juin 2023

Plus d’infos sur http://www.exploradome.fr/