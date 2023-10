Curiositas 2023 : Quand l’art replace l’émerveillement au cœur de la science

Yvelines (78) - Essonne (91)

Le festival Curiositas est une célébration de l’union entre les arts et les sciences. Présent sur 14 sites d’Essonne et des Yvelines, du 16 octobre au 16 novembre, il ambitionne de redessiner les contours de la science, la rendant plus accessible et contemporaine.

Matter Of Fact

Un nouveau regard sur la science. Loin de l’approche conventionnelle qui perçoit la science comme froide et détachée, le festival souligne l’émerveillement partagé par les artistes et les scientifiques. Il met en lumière les curiosités naturelles, invitant le public à explorer le monde autour de nous avec un regard renouvelé. Cette année, l’émerveillement est au cœur de l’expérience, à travers diverses manifestations artistiques et scientifiques.

À la croisée des chemins entre la recherche en laboratoire et l’expression artistique, les participants du festival découvrent comment les deux mondes peuvent enrichir mutuellement leurs perspectives. Les artistes explorent des sujets scientifiques, tandis que les scientifiques gagnent une nouvelle appréciation de leur travail à travers le prisme artistique.

Un festival pour tous. Curiositas se veut un événement inclusif, accueillant étudiants, familles, scientifiques, artistes, et tous les curieux. C’est une occasion d’échanger, d’expérimenter et de s’immerger dans les mondes croisés de la science et de l’art.

Parmi les moments forts de ce programme riche et diversifié :

• L’exposition Mensonges blancs offre un voyage entre rêve et réalité scientifique ;

• Le GR Quantique, un parcours initiatique dans l’univers de la physique quantique ;

• L’Univers a un goût de framboise, un spectacle de Zoé Grossot sur l’histoire de l’univers et de l’humanité ;

• CRYPTORIGAMI, un hommage à la nature par l’art du pliage ;

• Little Garden, une performance jonglée sur le thème de l’amour ;

• Danse avec les plantes propose des ateliers de danse au rythme du mouvement des plantes ou de la récolte du riz ;

• GoodMood Food, une exploration sensorielle autour du chocolat.

Et bien d’autres activités captivantes, allant de l’histoire d’une bulle de savon à des événements sondant l’odorat et les odeurs.

L’événement est le fruit d’une collaboration entre la Diagonale – université Paris-Saclay et de nombreux partenaires, tels que l’université d’Évry, la ville de Massy et le réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines.