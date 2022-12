DakhaBrakha en concert à Massy

Le groupe ukrainien DakhaBrakha sera en concert à Paul B, scène de musiques actuelles en Essonne, le 19 janvier 2023.

Le groupe formé à Kiev en 2004 est en tournée, ambassadeur d’un pays en guerre et qui pense « pouvoir faire plus pour son pays avec un micro qu’avec un fusil », se servant de l’art et du chant comme une arme au service de l’identité ukrainienne.

Vêtu de tenues inspirées des costumes traditionnels, le quatuor, dans lequel chacun est polyvalent, est composé de trois chanteuses multi-instrumentistes (violoncelle, percussions…) et d’un accordéoniste. Tour à tour, ou en même temps, DakhaBrakha fait entendre des appeaux à oiseaux, de la guimbarde ou du djembé, en mélangeant les genres musicaux.

« Les Dakhabrakha modernisent un héritage musical colossal, teinté d’airs slaves à grand renfort de percussions, d’accordéons et de mélodies vagabondes. En revisitant le répertoire folklorique, transcendé par des polyphonies virevoltantes, Dakhabrakha saute d’une sarabande échevelée à une rêverie lancinante. […] La transe des tribus, les influences du hip-hop, l’Orient et les Balkans nourrissent une émotion ancestrale, un véritable “chaos ethnique” ».

• Jeudi 19 janvier 2023, à 20h30

Paul B, 6 Allée de Québec, 91300 Massy

Tarif : plein 20 € / réduit 18 € / abonné 14 €

Plus d’infos : https://paul-b.fr/evenements/dakhabrakha-2/