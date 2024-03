Dans la galerie de la fondation Taylor

Juqu’au 24 mars 2024, la fondation Taylor exposera trois artistes talentueux : Joëlle Rousselet, André Hervio et Evelyne Henrade.

Joëlle Rousselet – Peinture

Le titre de cette série « Paysages d’Âmes » résume la démarche de l’artiste qui dans son œuvre réunit humain, animal, végétal, résumant ainsi leur relation intime. Originale, cette peinture réalisée en technique mixte sur papier, se révèle dynamique, intense, d’une intéressante densité. Autodidacte, Julie Rousselet a su trouver une écriture personnelle inspirée par l’expressionnisme et bien loin du « déjà-vu ». Une création issue de sa réflexion, de son questionnement sur l‘être humain et tout ce qui, en lui, demeure impénétrable. Le peintre livre ses inquiétudes autant que ses espoirs et ses compositions sont habitées d’une forte puissance pour exprimer la force et la fragilité de l’être.

Ses tableaux intriguent tout d’abord puis, peu à peu, l’image se décante et l’on perçoit le sens d’une quête incessante. Superbe est la palette puissante dans laquelle s’harmonisent jaune, rouge, noir ; elle exprime l’émotion, la sensibilité de l’artiste toujours en quête de vérité sur l’humain.

André Hervio – Peinture

Une autre forme d’abstraction, lyrique cette fois, par laquelle le peintre entraîne le spectateur vers des paysages oniriques, loin d’une quelconque description.

D’emblée le minéral s’impose, exprimé en une gamme colorée d’ocres nuancés, éclairés par des rouges, des bleus, des gris lumineux, posés avec un dynamisme qui leur confère présence et vie. L’on s’évade au gré de ces vastes étendues qui invitent à la méditation, à une réflexion sur soi-même. Toute cette œuvre est harmonie ; André Hervio invente les sites, fait vibrer le minéral et s’exprime en une palette discrète. Il excelle à traduire le minéral dans ces lieux nés de son imagination.

Avec vérité, il chante la grandeur de la nature autant que sa solitude comme peut être la nôtre parfois. Une belle lumière inonde ces espaces de silence éloignés de l’agitation humaine.

Evelyne Henrade – Sculpture

Singulière, intéressante, cette œuvre où la nature et les animaux souvent réinventés par l’artiste tiennent une place prépondérante.

Cette sculpture n’a rien de banal, elle frappe immédiatement par son originalité qui donne vie à l’infiniment petit : insectes, vers et d’autres encore ignorés des humains le plus souvent. Dans une invention toute personnelle, l’artiste affirme son intérêt, sa curiosité pour la nature et tous les secrets qu’elle recèle, animaux ou minéraux qui sont perceptibles dans ses créations innovantes, parfois insolites, entre figuration et abstraction.

Élégante autant que personnelle apparaît cette sculpture dont les volumes travaillés s’épanouissent souvent en courbes gracieuses. Une création qui retient l’attention.