D’Artagnan et les mousquetaires du roi : au sources du mythe

L’exposition D’Artagnan et les mousquetaires du roi se tient jusqu’au 13 janvier 2024 au Service historique de la Défense à Vincennes (94).

L’exposition D’Artagnan et les mousquetaires du roi met en lumière l’histoire réelle de d’Artagnan et des mousquetaires du roi, qui ont inspiré le célèbre roman d’Alexandre Dumas. En s’appuyant sur des recherches récentes approfondies, l’exposition retrace le parcours du comte d’Artagnan, de son enfance en Gascogne, devenu ensuite homme de confiance de Louis XIV, jusqu’à sa mort lors du siège de Maastricht en 1673.

Les sources du mythe

Cette exposition qui se tient au Service historique de la Défense à Vincennes met en avant l’importance de ces personnages dans la culture populaire. Inspirés de personnages historiques, d’Artagnan et les mousquetaires ont acquis un statut de mythe international grâce à la plume d’Alexandre Dumas. Les archives conservent les traces de ces personnages historiques qui ont servi de base à la création de cette œuvre littéraire emblématique.

Des documents d’archives, des armes, des uniformes et une riche iconographie permettent de replacer ces personnages dans leur contexte et de mieux comprendre l’évolution du corps des Mousquetaires du roi et leurs missions. De plus, l’exposition dévoile la genèse de l’œuvre d’Alexandre Dumas et son lien avec l’histoire réelle.

Face à des pièces inédites, les visiteurs ont l’opportunité de redécouvrir la vie de ces hommes dont l’histoire n’a rien à envier aux péripéties traversées par leurs doubles de fiction.