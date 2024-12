De la nature dedans et dehors à la villa Savoye, à Poissy

À Poissy (78), la villa Savoye accueille les œuvres de designers, inspirées par leur relation à la nature, pour l’exposition « Natures intérieures » et ce jusqu’au 2 mars 2025.

Patricia Urquiola/Cnap. Photo : Fabrice Lindor

Contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord, l’architecture du mouvement moderniste, et en particulier celle développée par Le Corbusier, n’est pas conçue en opposition avec la nature.

Au contraire, les lignes directrices de l’architecture moderne sont les pilotis, les toits-terrasses, les plans libres, les fenêtres en bandeau, les façades libres. Grâce à l’inclusion de ces éléments dans l’architecture, l’extérieur et l’intérieur ne sont qu’un, la frontière entre dedans et dehors étant plus floue. L’accès à la nature environnante n’en est que plus immédiat : le ciel, les arbres, la lumière doivent être intégrés au projet architectural, selon Le Corbusier.

C’est le cas dans la villa Savoye, située à Poissy (78), conçue par Le Corbusier et Pierre Jeanneret à la demande de Pierre et Eugénie Savoye en 1928.

Dans cet esprit, la villa Savoye accueille jusqu’en mars une exposition réunissant une trentaine d’œuvres de designers. Chacune d’entre elles explore la relation entre l’homme et la nature, puisant son inspiration dans les formes organiques et les matériaux naturels. Organisée par le Centre des monuments nationaux et le Centre national des arts plastiques, l’exposition réunit des grands noms du design international tels que Ronan et Erwan Bouroullec, Patricia Urquiola, Pierre Paulin, Shiro Kuramata, Benjamin Graindorge ou encore Studio Mumbai. Leurs créations, souvent réalisées à partir de matériaux naturels comme le bois, le bambou ou la pierre, invitent à une réflexion sur notre rapport à la nature et à l’objet.

En parcourant les différentes pièces de la villa, le visiteur est invité à une promenade sensorielle. Les formes organiques, les textures naturelles et les jeux de lumière des œuvres, comme de la maison, créent une atmosphère apaisante et propice à la contemplation.