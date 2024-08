Découverte d’Arcueil à travers ses personnages illustres : une balade inoubliable

Val-de-Marne (94)

Le samedi 7 septembre 2024, à partir de 14 h 30, partez à la rencontre des personnages illustres d’Arcueil, ville située dans le Val-de-Marne (94) – qu’ils soient connus ou méconnus – qui, par leurs rôles historiques, artistiques ou sociaux, occupent une place spéciale dans le cœur de ses habitants.

Ces illustres inconnus d’Arcueil

Laissez-vous guider par Fozie et Latifa, deux Arcueillaises d’adoption qui adorent leur ville et savent en parler avec passion. Elles sont bien décidées à prouver qu’entre Arcueil et accueil, il n’y a qu’une lettre de différence.

Connaissez-vous Bibi la Purée ou l’aviatrice Adrienne Bolland ? La figure libre de Dulcie September ou de Maria Salomé Sklodowska vous évoque-t-elle des souvenirs ? Avez-vous déjà entendu les Gymnopédies d’Erik Satie ou goûté à l’Anis-Gras ? Si certaines de ces questions restent sans réponse, cette visite est faite pour vous !

À travers cette balade, elles vous présenteront des personnalités célèbres qui ont marqué l’histoire de la commune, telles qu’Erik Satie, avec un fond musical de ses œuvres, ou Dulcie September.

Cette balade est également une occasion unique de découvrir des figures moins connues mais tout aussi importantes pour la ville d’Arcueil. Ces « illustres inconnus » sont souvent liés au vécu et à l’histoire personnelle des habitants, rendant chaque rencontre particulière et enrichissante.

Votre chemin sera ponctué d’anecdotes sur le quotidien des habitants et d’admiration pour le patrimoine historique de la ville. Depuis l’Aqueduc Médicis jusqu’à l’ancienne distillerie d’anisette, en passant par le centre Marius Sidobre (ancienne mairie d’Arcueil), sans oublier les jardins familiaux et la vie commerçante du centre-ville, chaque étape de cette visite est une découverte.

Cette visite est organisée en partenariat avec « Le Lieu de l’Autre », renforçant ainsi la dimension culturelle et humaine de cette expérience unique.

Le projet « Passeurs de Cultures » est issu d’un partenariat entre l’association Bastina et le Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne. Son objectif est de valoriser les parcours de vie, les savoir-faire et le patrimoine vivant du département à travers des balades urbaines menées par des habitants venus d’ici et d’ailleurs. Chaque rencontre est différente, faisant de chaque balade des passeurs de culture une expérience unique.

Ne manquez pas cette opportunité de redécouvrir Arcueil à travers les yeux de ses habitants passionnés et de plonger dans son histoire riche et vibrante. Réservez votre place et préparez-vous à une balade inoubliable !