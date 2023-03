Delon en Italie

DR

Alors que le méconnu Big Guns – Les Grands fusils tourné par Duccio Tessari ressort cinquante ans plus tard sur quelques écrans français, c’est l’occasion de revenir sur la « période italienne » d’Alain Delon, qui en dit long sur le parcours de la star et sur le cinéma des années 1960 et 1970.

L’aventure italienne. Elle a commencé en 1960 avec Rocco et ses frères de Visconti. Juste avant, le film « fondateur » Plein Soleil avait situé son décor en Italie. René Clément retrouve Alain Delon en 1961 dans Quelle joie de vivre : Gino Cervi (inoubliable Peppone, mais il est loin de n’avoir fait que cela. Cervi, c’est quand même des films pendant quarante ans !) donne la réplique à Delon et à Barbara Lass surnommée la Sophia Loren polonaise. Les années 60 sont la grande époque des co-productions franco-italiennes. On va tourner avec des Italiens, et les Italiens sont dans les génériques des metteurs en scène français. Michelangelo Antonioni offre à Alain Delon le rôle de Piero dans L’Éclipse, Prix spécial du jury au Festival de Cannes, aux côtés de Monica Vitti. On est en 1962. La même année, Visconti qui a rappelé Delon pour jouer Tancrède, sort Le Guépard. Helmut Berger, dans son autobiographie parue en 2015, dira dès les premières pages tout le mal qu’il pense encore de son rival viscontien. Les années passent. Alain Delon ne fréquentera plus les tournages italiens. Henri Verneuil l’entourera quand même d’un clan de siciliens en 1969 et enverra Roger Sartet et Alain Delon à Rome. L’hôtel Minerva, qui peut-être n’existe pas, s’en souvient encore…

Retour sur le cinéma italien des années 70. En 1972, Alain Delon joue dans Le Professeur, tourné par Valerio Zurlini, le metteur en scène de La Fille à la valise. Zurlini est un très grand du cinéma italien. Ce film offre à Delon l’une de ses plus belles compositions. Zurlini filme la jetée de Rimini comme personne et plonge son personnage Daniele Dominici dans une histoire amoureuse impossible avec Vanina, incarnée par la sublime et chorégraphique Sonia Petrovna. Il y a eu aussi Duccio Tessari qui a demandé à Delon de jouer Zorro ! Le film n’est pas honteux, loin de là, et Delon est parfait dans le rôle du Renard. C’est le même Tessari qui sort donc en 1973 ce Big Guns – Les Grands fusils. Delon incarne le sombre Tony Arzenta dans ce poliziottesco, un genre propre au cinéma italien. Le plaisir aussi d’y retrouver la grande Carla Gravina et Marc Porel, acteur trop vite disparu et qui avait déjà croisé Alain Delon dans Le Clan des Siciliens.