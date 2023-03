Seine-Saint-Denis (93)

L’exposition « Déportées à Ravensbrück, 1942-1945 », aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine (93), est poignante.

Ravensbrück, un nom terrifiant tout comme celui de Dachau, Buchenwald, Treblinka, Auschwitz-Birkenau… Des centres de concentration et d’extermination humaine à l’époque nazie lors de la Seconde Guerre mondiale : ils ont été des milliers, des millions d’hommes à y être envoyés et à y mourir.

Cette exposition à Pierrefitte-sur-Seine (93) propose plutôt un regard sur les seules femmes, et celles envoyées par trains entiers au camp de Ravensbrück, un camp de concentration proche de quelque 80 kilomètres du Nord de Berlin.

Qui étaient ces femmes ? De janvier 1942 à septembre 1944, 9 000 femmes vivant en France ont été déportées en Allemagne, et sur ce nombre 7 000 femmes ont été déportées au camp de Ravensbrück. Juives ou non-juives, ces femmes ont été déportées du fait de leur opposition au régime nazi. Parmi les dizaines de milliers de détenues mortes à Ravensbrück, 1 500 étaient françaises.

L’exposition s’attache au parcours de 16 Françaises déportées depuis la France et on apprend la manière dont elles furent surveillées avant même leur arrestation ; leurs engagements dans des mouvements et des réseaux de résistance, leur internement en France avant le grand départ, leur quotidien et leur survie dans ce camp… Plusieurs lettres ou des billets écrits dans l’urgence et la clandestinité, des portraits, des dessins sont autant de témoignages précieux et poignants d’un désarroi quotidien. Vivant dans des conditions extrêmes, certaines réussirent à vivre ou survivre ; d’où divers documents sur le retour de ces rescapées du camp de la mort, lesquelles après leur propre reconstitution se sont engagées dans des mouvements pour la mémoire de la résistance et de la déportation.

Cette exposition a pu voir le jour grâce aux fonds privés et publics conservés aux Archives nationales de France et exposés pour la première fois au public.

Archives nationales – Site de Pierrefitte-sur-Seine, 59 rue Guynemer, 93380 Pierrefitte-sur-Seine

Entrée libre et gratuite. Jusqu’au 16 juin 2023

Plus d’informations sur https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr