Derniers jours pour l’exposition Insurgé·es ! au musée Paul-Éluard de Saint-Denis

Seine-Saint-Denis (93)

À Saint-Denis, l’exposition « Insurgé·es ! Regards sur celles et ceux de la Commune de 1871 » fermera ses portes dans quelques jours.

Eloi Valat

Des pages du manuscrit de L’Insurgé, de Jules Vallès, un extraordinaire drapeau rouge de 1871, des dessins d’actualité pris sur le vif, des photographies originales de barricades ou de la colonne Vendôme renversée, des affiches, des journaux… Tels sont les documents que les visiteurs de l’exposition « Insurgé·es ! Regards sur celles et ceux de la Commune de 1871 » ont pu découvrir depuis le 9 décembre 2022 et encore jusqu’au 6 mars 2023 au Musée d’art et d’histoire Paul-Éluard de Saint-Denis (93).

Une exposition qui met en valeur le fonds des collections du musée, l’un des plus importants sur la Commune de Paris avec plus de 15 000 œuvres et documents conservés, et qui les met en dialogue avec des regards contemporains sur cette période qui a marqué l’histoire : points de vue d’historiens d’aujourd’hui sur cette période (comme Michèle Riot-Sarcey, Chloé Leprince, Jean-Louis Robert, Mathilde Larrère), de philosophes ou encore d’artistes, comme Raphaël Meyssan, auteur d’une bande dessinée et d’un documentaire sur la Commune, David Lescot, auteur et metteur en scène d’un spectacle ou Ernest Pignon-Ernest, dont sont présentés les dessins préparatoires des Gisants, immenses sérigraphies installées en mai 1971, pour le centenaire de la Commune, sur les marches menant à la basilique du Sacré-Cœur.

Selon les mots de Laure Godineau et Anne Yanover, les deux commissaires de l’exposition, « le choix du dessin d’Éloi Valat retenu pour l’affiche répond au même désir d’ouvrir de nouveaux possibles de pensée. Mains de Jeanne-Marie, de Jules, de Maria, de Benoît, de Léontine, d’Alexis, de Victorine, de Zélie, d’Albert, d’Eugène… ? Mains du peuple parisien, anonymes et réunies en un geste fraternel, de celles et ceux qui avaient le rouge qui coulait dans leurs veines et dont les pavés se teintèrent, de celles et ceux qui furent, en appropriation du mot, des Insurgé.es ! »

• Jusqu’au 6 mars 2023

Musée d’art et d’histoire Paul-Éluard – 22 bis rue Gabriel-Péri, Saint-Denis (93)

www.musee-saint-denis.fr