Des idées généreuses de chefs pour rendre l’automne plus doux

La 4e édition du « Grand Repas » et la 9e édition des « Dîners de Chefs » en soutien aux Restaurants du Cœur par les Collectionneurs voilà les idées qui se multiplient pour offrir à tous la possibilité de tester à prix raisonnables un repas d’un grand chef ou de sensibiliser le plus grand nombre au bien manger à une époque où la pauvreté augmente et où la malbouffe et l’obésité gagnent du terrain dans toutes les couches de la population française. Agendas de ces différents événements autour de la gastronomie.

La 4e édition du « Grand Repas » mise en lumière par la cheffe Virginie Basselot, marraine nationale de l’édition 2023, aura lieu le 19 octobre

Ce mouvement du « Grand Repas » est soutenu par Thierry Marx et Guillaume Gomez, tous deux ambassadeurs de l’association. Cette année, 67 départements seront mobilisés, soit un peu plus de 20 de plus que l’an dernier. Pour l’occasion, 36 chefs parrains ont répondu présents, afin de concocter un menu spécifique à leur territoire.

L’objectif : créer un moment fédérateur et convivial autour des valeurs du repas. Comme chaque année, tous les lieux de restauration sont concernés, des cantines scolaires aux restaurants traditionnels, tout comme les Crous ou les Ehpad.

Cet événement est également l’opportunité́ de sensibiliser les participants à l’importance du bien-manger, aux circuits courts et à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Divers établissements participeront à l’événement dans l’Académie de Versailles, l’Académie de Créteil, ainsi qu’à Paris ! Rendez-vous sur le site pour voir la liste des établissements participants dans le Val-de-Marne, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, les Yvelines, et la Seine-Saint-Denis : https://www.legrandrepas.fr/les-territoires/

La neuvième édition des « Dîners de Chefs » au profit des Restaurants du Cœur aura lieu du 2 au 22 novembre 2023

Cette année encore, les chefs de la communauté des Collectionneurs s’engagent pour soutenir l’action des Restaurants du Cœur à travers l’organisation de dîners caritatifs. Tout au long du mois de novembre, ils organiseront dans 7 villes de France 7 dîners d’exception dont l’intégralité des recettes sera reversée à l’association.

« Les Collectionneurs soutiennent les Restaurants du Cœur depuis 2014, en mariant gastronomie et solidarité dans le cadre des Dîners de Chefs. Ce moment de partage orchestré par les plus grands chefs, tous bénévoles, est un soutien indispensable qui permet à l’association de poursuivre ses actions alors que la précarité ne cesse de toucher les plus modestes, très fortement affectés par la succession de crises diverses. Merci aux Collectionneurs et à leurs équipes pour ce bel exemple de générosité qui va droit au Cœur des Restos », tels sont les termes du président des Restaurants du Cœur, Patrice Douret.

Depuis 2014, cet événement caritatif a permis de reverser plus de 883 400 € aux Restaurants du Cœur, correspondant donc au financement de 883 400 repas pour les personnes accueillies par l’association fondée par Coluche.

En 2023, l’engagement des Collectionneurs reste constant : la 9e édition de ces dîners caritatifs à plusieurs mains aura lieu tout au long du mois de novembre 2023.

Pour cette nouvelle édition, les chefs Collectionneurs et leurs équipes organiseront 7 dîners dans 7 villes de France. Ces dîners seront proposés au prix unique de 100 euros par personne, boissons incluses. Grâce à la participation bénévole des chefs et de leurs équipes, la recette de ces 7 dîners sera intégralement versée aux Restaurants du Cœur.

7 dîners dans 7 villes en France : Lambersart, Chorey-lès-Beaune, Rion-des-Landes, Cannes, Ardon, Châteauneuf-du-Pape, Meudon