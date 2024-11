Des jeux et des lieux, l’héritage urbain en Seine-Saint-Denis

Jusqu’au 25 novembre 2024, le musée d’art et d’histoire Paul Éluard de la ville de Saint-Denis (93) présente une exposition relative à l’héritage urbain des jeux et des lieux au sein du département.

C’est en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, que le musée de la commune de Saint-Denis met en avant la création de tous les nouveaux lieux crées à cette occasion. La ville de Saint-Denis a été grandement transformée et notamment ses infrastructures : le centre aquatique olympique, le village des athlètes réparti sur les villes de Saint-Ouen, L’Ile-Saint-Denis et Saint-Denis, la nouvelle piscine Annette Kellermann à la Courneuve ou encore le PRISME à Bobigny. En clair, le département de la Seine-Saint-Denis reçoit, grâce au Jeux de Paris 2024, un bel héritage sur son territoire.

L’exposition est le fruit d’une collaboration entre la ville, le département et l’ensemble des maîtres d’ouvrage du projet.

Pour accueillir au mieux les visiteurs, des aménagements ont été faits : la salle du Pavillon Louis XV à Saint-Denis a été transformée en un espace ludique et familial. Des projections de films, une visite virtuelle du village des athlètes, des ateliers et encore plein d’autres activités y sont proposés.

Le jardin de la salle du Pavillon a été lui aussi aménagé pour l’occasion : des objets emblématiques de l’héritage urbain y ont été installés notamment les maquettes des lieux olympiques.

Des visites guidées sont organisées pour accueillir le jeune public (centres de loisirs, écoles…) et les visiteurs de tout âge.

C’est à travers cette exposition que le musée Paul Éluard illustre la préparation des Jeux.

Venez découvrir comment les Jeux de Paris 2024 ont permis au territoire de se transformer !