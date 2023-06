Diamants en bandeau ou en collier ?

Paris (75)

Il n’y a pas si longtemps, une petite quarantaine d’années, le bandeau – ne pas confondre avec le serre-tête –, qui faisait fureur dans les années 1920, est revenu sur le front des dames. Quelques-unes aujourd’hui en ont fait leur signe de reconnaissance. À la Belle Époque, les femmes le portaient le soir agrémenté d’une aigrette, de pierres précieuses et de toutes sortes d’accessoires, plumes, bijoux, etc. On se souvient du portrait de Daisy Buchanan, la femme qu’aimait Gatsby le Magnifique, dans le roman éponyme de Francis Scott Fitzgerald. D’aucuns nommaient cette coiffure le bandeau charleston. C’était le chic de l’entre-deux-guerres. Nous en avons un exemple avec cette Femme au bandeau de trois quarts (impression au pochoir, gouache, procédé Jacomet sur papier), par Marie Laurencin (1883-1956), qui a été vendue 310 €, à l’Hôtel d’Ainay à Lyon, le 26 novembre 2022.

La maison Chaumet, place Vendôme, qui s’était fait une spécialité des aigrettes et diadèmes, créa en 1921 un bandeau en platine et diamants. Celui-ci a été transformé de telle manière qu’il puisse être porté comme une tiare ou comme un collier. Cette initiative ne relevait pas de la maison Chaumet elle-même, mais du souhait de l’une de ses clientes anglaises qui l’avait réservé en avril 1924 et acquis en avril 1925. Cette élégante d’outre-Manche avait demandé la fabrication d’un fermoir amovible en or et perles afin qu’il puisse être porté à volonté sur un collier de perles lui appartenant et sur le bandeau qui devenait alors transformable en collier. Ce qui avait été rendu possible grâce à la souplesse de la fabrication et l’ingéniosité des systèmes permettant la transformabilité des bijoux. L’apparition du platine avait en effet permis aux créations de gagner en hauteur, en légèreté et en souplesse. Une armature de diadème avait également été conçue et livrée à Londres en 1927. La monture diadème initiale a été perdue et remplacée récemment par une monture équivalente en argent. Les fermoirs amovibles d’origine sont toujours présents.

Toujours est-il que cette dame obtint ainsi un bijou unique. Ce collier-tiare en diamants, estimé 100/150 000 €, a été adjugé 279 800 €, le mercredi 24 mai 2023 à Paris, par Bonhams Cornette de Saint Cyr. Ce bijoux, dont les fermoirs sont en platine et or, possède un poids total brut de 123,65 grammes, et de 95,12 grammes pour le bandeau. De style guirlande, il est décoré de motifs de fleurs, feuillages et rinceaux stylisés, et composé de neuf éléments ajourés et articulés, ainsi que de sertis millegrain de diamants de taille ancienne et de taille rose (725 diamants pour 31,78 cts, et 464 diamants taille rose pour 1,96 cts).

Si les colliers pouvant former un diadème sont peu fréquents, il en existe néanmoins que l’on rencontre parfois dans les ventes, comme celui composé de diamants taille ancienne et taille rose (Or 18k et argent) datant du XIXe siècle, vendu 8 840 € à Drouot le 24 juin 2021 par la maison Aguttes.

