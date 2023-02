Direction la Suisse pour des vacances en train

Gornergrat Bahn

Le Valais est une région idéale, tant en hiver qu’en été. Certaines stations permettent l’accès aux loisirs uniquement par le train, soit de chez vous jusqu’aux pieds des pistes.

La Suisse, et en particulier le canton du Valais, a depuis longtemps pris un certain tournant en proposant plusieurs stations de ski uniquement accessibles par train. Une façon de laisser sa voiture et de profiter d’un beau panorama.

Le Valais, destination vacances par excellence

Soleil et montagne : voilà des clichés du Valais qui sont néanmoins totalement véridiques : 300 jours d’ensoleillement par an, 45 des 82 sommets des Alpes culminant à plus de 4 000 mètres d’altitude, 2 000 km de pistes de ski, des variétés gastronomiques comme la raclette, la viande et le lard séché, l’abricotine et la liqueur de poire Williams…

Facilité aux accès via les transports en train. Mais c’est aussi un réseau ferroviaire important avec le Swiss Travel Pass de 3, 4, 8 ou 15 jours, qui permet à moindre coût d’utiliser tous les transports fédéraux de manière illimitée. Au départ de certaines villes, des trains cantonaux offrent l’accès aux stations de ski et aux pistes : skis, snowboards et chaussures étant acceptés dans les wagons. Que vous alliez à Saas-Fee, Zermatt ou Bettmeralp, des trains spéciaux « glaciers » vous transporteront au cœur des villages et des pistes de ski.

Le Gornergrat Bahn pour Zermatt et Saas-Fee. Loin d’avoir été « un long fleuve tranquille », l’histoire de ce mythique train est liée à la station de Zermatt. Les premiers alpinistes désireux de grimper le fameux Mont Cervin font la renommée du village dès 1870, et l’idée de relier Visp (Viège) à Zermatt fait son chemin, malgré l’opposition des guides et des porteurs qui craignent une certaine concurrence. Le projet gigantesque est lancé en 1896 et en 2 ans seulement l’ouvrage qui nécessita environ 2 400 ouvriers (des Italiens pour la plupart) est finalisé. Des ponts au-dessus de rivières, des conditions de travail en haute altitude : le travail est ardu ; mais en août 1898, le premier train à crémaillère électrique est mis en service. Outre l’attraction touristique, ce chemin de fer ouvre la porte à une accessibilité pour tous à l’univers montagneux et, dans les années 1920, aux premières saisons de sports d’hiver pour la station de Zermatt. Aujourd’hui, le point le plus haut atteint par le « Gornergrat Bahn » est situé à 3 089 mètres de haut, à quelque 30 minutes du centre de Zermatt. Ce train emmène aussi les vacanciers à Saas-Fee, qui bénéficie d’une vue imprenable sur 18 sommets et pics enneigés de plus de 4 000 mètres d’altitude. Autant dire que le spectacle est magnifique quand l’Allalinhorn, l’Alphubel, le Monte Rosa, le Täschhrn offrent à vos yeux leurs parois abruptes et leurs glaciers bleutés. Par beau temps, la vue est grandiose, s’étendant jusqu’au Cervin et Milan.

Et c’est l’occasion d’un repas dans le Drehrestaurant (restaurant tournant) Mittelallalin à 3 500 mètres d’altitude. Confortablement installé au chaud, le restaurant tourne sur son axe et met environ 1 heure pour faire le tour complet sur lui-même. Et de profiter ainsi de la vision panoramique sur tous les sommets, avec un potage à l’orge valaisan (13,50 FS), une planche de charcuteries locales à 28 FS (viande séchée, lard, jambon de pays), toutes sortes de linguine et de gnocchis, ainsi qu’une tarte de Linz avec compote pomme- cannelle et espuma à la vanille.

Plus d’informations sur le canton de Valais à cette adresse https://www.vs.ch/ et sur le train Gornergrat Bahn https://www.gornergrat.ch/fr/