Du bois dont on fait les voitures

Paris (75)

Rouillac

La 2 CV Citroën a été produite à plus de 5 millions d’exemplaires entre 1948 et 1990. Nous pouvons désormais en ajouter un à ces statistiques. Un exemplaire que les dirigeants des usines de cette marque n’avaient pas envisagé. Si une automobile est généralement faite de métal, de matière plastique, ou de caoutchouc, cette 2 CV ne possède rien de tout cela. Elle a été entièrement réalisée en bois, et roule malgré tout. Baptisée la Belle Lochoise (2 CV, type AZKA de 1955), elle a été adjugée 210 000 €, le 4 juin dernier, au château d’Artigny par la maison Rouillac. Cette véritable œuvre d’art a été conçue et fabriquée par Michel Robillard (né en 1949), charpentier et menuisier après avoir été groom, scieur et ouvrier métallurgiste. L’artisan a décidé de réaliser chaque année trois ou quatre maquettes en essence de bois fruitiers, à l’échelle 1/10e dans son atelier de Sennevières en Indre-et-Loire. Celles-ci lui ont valu d’être distingué en 2004 par une médaille d’or au Mondial de la maquette de Paris.

Parmi ses réalisations se trouve une Ferrari V10 de 2002, la même que celle pilotée par Michael Schumacher cette année-là. Ce qui représente tout de même un bel exploit ; grâce à ce formidable modèle, le pilote avait accumulé onze victoires (Australie, Brésil, Saint-Marin, Espagne, Autriche, Canada, Grande-Bretagne, France, Allemagne, Belgique et Japon) qui lui avaient permis d’établir un nouveau record, et un titre acquis dès le Grand prix de France disputé au mois de juillet. Jamais dans l’histoire un pilote n’avait été sacré aussi tôt dans la saison. On se souvient que tout s’arrêta le dimanche 29 décembre 2013 vers 11 heures, à Méribel, lorsque Schumacher fut victime d’un grave accident de ski. Cette Ferrari de bois devint un bel hommage au pilote.

Michel Robillard caressa donc ensuite une idée extravagante : créer une 2 CV grandeur nature en bois et qui pourrait rouler. Il gagna son pari personnel ; cette « dedeuch » demeure la seule voiture en bois en parfait état de fonctionnement. Certes, elle roule à 80 km/h, mais sans carte grise. Seuls les circuits privés peuvent l’accueillir. Elle a été acquise par Jean-Paul Favand, fondateur du musée des arts forains à Paris, et « montreur de curiosités ». L’heureux propriétaire a pu prendre connaissance de la fiche technique de cet engin hors normes que l’on ne verra pas, hélas, sur la Nationale 7 !

Commencée en 2011, cette 2 CV grandeur nature fut achevée en septembre 2017, après 5 000 heures de travail. Posée sur un châssis de Dyane, elle pèse 600 kg et est composée des essences suivantes : poirier pour l’ossature, pommier et merisier pour les pièces de carrosserie et orme pour le tableau de bord. Cette œuvre sublime a été mise à l’honneur dans la collection Citroën Origins du musée virtuel André Citroën. Michel Robillard prévoit déjà de s’atteler à la DS21 Cabriolet coupé Chapron, pour fêter les 70 ans de la DS.

