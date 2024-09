Du grand écran à Chatenay-Malabry : le festival Paysages de cinéastes

Le festival de cinéma de Chatenay-Malabry revient à la rentrée pour une 22e édition, du 6 au 13 septembre.

Le Rex Chatenay-Malabry

Fondé en 2001, le festival de cinéma du Rex, à Chatenay-Malabry, offre une dose de découverte et de talent. Une partie des projections se déroulera en plein air, si le temps le permet.

Le festival commence par la projection en avant-première d’En fanfare, réalisé par Emmanuel Courcol. Ce film suit Thibaut, un chef d’orchestre de renommée internationale, qui découvre ses origines adoptives et part en quête de son histoire personnelle. Cette soirée, prévue le vendredi 6 septembre à 20 heures au domaine départemental de la Vallée-aux-Loups, inclut une performance musicale de la fanfare Krazy Hot et sera précédée du court-métrage Le Batteur du Boléro de Patrice Leconte.

Le samedi 7 septembre, à 19 heures, la Cité-Jardin de la Butte-Rouge accueille une projection en plein air du film d’animation Zootopie. Avant le film, les spectateurs et spectatrices pourront se faire maquiller avec des paillettes écologiques, de 19 heures à 21 heures, et profiter d’une performance de batucada et de capoeira à partir de 19 heures 30. En cas de pluie, l’événement se déroulera au Rex.

Des matinées destinées aux enfants ont lieu le dimanche 8 septembre à 10 heures 30 et le lundi 9 septembre à 10 heures Ces séances incluent des spectacles animés et interactifs, accompagnés de la projection de quatre courts-métrages.

Un hommage à Claude Miller est prévu avec la projection de son film sorti en 1985 L’Effrontée, avec une toute jeune Charlotte Gainsbourg.

Soirée de clôture

Le festival se terminera le vendredi 13 septembre à 20 heures avec l’avant-première de Quand vient l’automne de François Ozon. Ce film raconte l’histoire de Michelle, une grand-mère vivant paisiblement en Bourgogne, dont la vie tranquille est bouleversée par des événements inattendus.