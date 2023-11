Éclats d’univers de Sophie Keraudren-Hartenberger à Champigny-sur-Marne

Sophie Keraudren-Hartenberger, lauréate jeune public de la 18e biennale d’art contemporain de Champigny-sur-Marne, présentera son exposition personnelle du 21 novembre au 16 décembre 2023 à la Maison des arts plastiques de Champigny-sur-Marne.

Sophie Keraudren-Hartenberger / photo de Philippe Piron

La plasticienne Sophie Keraudren-Hartenberger travaille à partir de matériaux naturels et de l’univers scientifique ; elle s’inspire notamment de la valeur des couleurs en physique et en astrophysique, recourant à la valeur symbolique du bleu, qui représente la chaleur, ou du vert, qui figure la radioactivité. Sa série présentée à la biennale, Metal Snow, offre de délicates compositions, qui mêlent matières précieuses, comme l’argent ou les feuilles d’or, et pierres brutes, non polies. D’aériennes auréoles de plexiglas, pigmentées de métaux rares, se posent avec légèreté sur les pierres, opposant grâce et pesanteur, transparence des cristaux et opacité des roches. Ses expositions immersives peuvent également prendre place dans un environnement naturel, industriel ou scientifique.

« Ma pratique questionne la transformation de la matière et des matériaux. […] Je prélève des documents, textes historiques et contemporains qui sont parfois suggérés, parfois présents dans mon travail. J’intègre une dialectique scientifique et industrielle qui me permet de cristalliser une vision de liens possibles entre l’infiniment grand et l’infiniment petit, entre macrocosme et microcosme. », explique l’artiste.

La prochaine biennale, qui se tiendra du 16 janvier au 15 février 2024, attribuera de nouveau deux prix : le prix du Jury,et le prix du jeune public. Les futurs lauréats bénéficieront d’un soutien de la ville, qui fera l’acquisition d’une ou de plusieurs de leurs œuvres pour un montant de 3 400 € et leur organisera une exposition personnelle.