En immersion dans le monde du sport en banlieue

Le musée de l’Histoire vivante de la ville de Montreuil, situé en Seine-Saint-Denis (93), organise une exposition sur le sport en banlieue parisienne jusqu’au 29 décembre 2024.

L’exposition Sport en banlieue parisienne, proposée par le musée d’histoire sociale et ouvrière, offre aux visiteurs une découverte des pratiques sportives en banlieue parisienne.

C’est à travers des documents originaux, des œuvres d’art et des objets que les visiteurs de tout âge peuvent venir explorer le domaine du sport au musée. L’histoire du sport populaire et de ses pratiques sont les sujets phares de l’exposition. Ce sont les banlieues de France et non pas Paris qui sont mises à l’honneur.

Le musée propose un parcours d’art contemporain en partenariat avec le FRAC Île-de-France, organisme associé à la Région, et la Fédération sportive et gymnique du travail. Des commandes ont également été réalisées auprès d’artistes du territoire afin d’alimenter cette exposition.

L’exposition est le fruit d’une large collaboration entre chercheurs, sportifs, artistes et associations qui aboutit sur un bel événement traitant du phénomène de société qu’est le sport.

Alors, qu’attendez-vous pour découvrir l’histoire du sport en banlieue ?