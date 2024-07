En Seine-Saint-Denis : le canal de l’0urcq fête l’été

Seine-Saint-Denis (93)

Outre les spécificités liées aux Jeux olympiques, « l’Été du canal » revient jusqu’au 11 août pour une nouvelle édition au rythme des JO et un festival de loisirs en plein air.

JM Sicot

Cela fait presque vingt ans que le festival de loisirs, orchestré par Seine-Saint-Denis Tourisme, s’est affirmé comme un rendez-vous incontournable pour les Franciliens et les touristes en quête d’expériences estivales différentes sur la capitale.

Pour les Jeux olympiques de Paris 2024, le festival prend une dimension nouvelle avec des animations à proximité des sites olympiques tels que le Stade de France, le Centre Aquatique olympique et le Village des Athlètes, ou encore le Club France et le Parc des Nations situés au Parc de la Villette.

Chaque week-end, jusqu’au 11 août 2024, l’Été du Canal propose une programmation d’activités festives, nautiques, ludiques et culturelles accessibles à tous gratuitement ou à des tarifs très abordables.

Pour cette édition 2024 « Au fil de l’autre » offrira un parcours d’installations photographiques le long du canal de l’Ourcq en collaboration avec Rouchon Héritage et l’artiste Hugues Anhès, avec la création d’un ensemble d’œuvres uniques et monumentales.

Hugues Anhès développe un travail de portraits photographiques argentiques avec lequel il intervient particulièrement dans les zones dites « éloignées de la culture », péri-urbaines ou rurales. L’artiste imprime et superpose plusieurs couches de photographies sur des affiches grand format pendant une performance, lors de laquelle il sculpte les différentes couches en les décollant pour en révéler un nouveau composite.

Diverses animations sur l’eau, avec bien sûr une emblématique activité de ce festival, à savoir les navettes fluviales, remisent à flot sur le canal de l’Ourcq pour desservir les principaux points d’animations proposés. Départ toutes les 40 minutes à Paris, Pantin, Bobigny-Parc de la Bergère et à Aulnay-sous-Bois pour un tarif modéré de 1 € le samedi et de 2 € le dimanche (gratuit pour les enfants). Durant les six week-ends du festival, près d’une centaine de croisières thématiques sont prévues avec des croisières musicales (DJ sets et concerts en plein air) ; des croisières patrimoine (histoire et évolution du canal de l’Ourcq) ; des croisières street art pour explorer les galeries peintes à ciel ouvert sur les murs et les façades des bâtiments le long du canal ; des croisières gourmandes invitant à une expérience culinaire authentique et responsable, mettant en valeur les produits locaux.

Pour retrouver l’esprit guinguette d’antan, l’Été du canal réinvente cette atmosphère avec des bals en plein air. Danser ou tout simplement boire un verre et manger sur le pouce tout en regardant ce joyeux spectacle : tel est le programme, les berges des canaux de la Seine se transformant en lieux festifs éphémères accessibles à tous gratuitement, au sein de friches urbaines réhabilitées, de péniches animées et d’accueillantes guinguettes. Des collectifs d’artistes et de musiciens se réunissent pour créer des open airs, de scènes et de buvettes.